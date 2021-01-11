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Проезд по участку ЦКАД между Ленинградским шоссе и М-11 стал платным 11.01.2021 ZELENOGRAD.RU

Стали известны тарифы для поездок по новому участку Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) между Ленинградским шоссе и М-11. Без транспондера поездка обойдется в 20 рублей для легковых авто, с транспондером — 17, водителям фур и грузовиков придется заплатить 34-70 рублей в зависимости от категории.

Чтобы доехать от Зеленограда до ЦКАД по платной трассе М-11, нужно будет заплатить 25 рублей ночью, 80 днем, вечером в пятницу и утром в субботу цена увеличивается до 160 рублей. Без транспондера поездка обойдется в 50, 100 и 200 рублей соответственно. Обратная поездка от ЦКАД 3-5 до Зеленограда стоит 25 рублей ночью, 120 рублей днем, 160 рублей по воскресеньям. Без транспондера — 50, 150 и 200 рублей соответственно.

Участок ЦКАД между трассами М-10 и М-11 официально открыли для движения 28 декабря. Он соединяет третий и пятый пусковые комплексы ЦКАД, его протяженность — почти шесть километров. Этот участок не был запроектирован изначально, его решили достроить, чтобы автомобилистам не пришлось делать крюк в этом месте. До 11 января проезд по открытым участкам был бесплатным, «это новогодний подарок» госкомпании «Автодор».

Где купить транспондер

Для оплаты проезда по участкам ЦКАД подойдет транспондер любого эмитента. Однако по транспондеру T-pass (от «Автодора») действуют каскадные скидки на проезд: например, с ним проезд по всем 105 километрам третьего участка ЦКАД на легковом автомобиле обойдется в 255 рублей, то есть 2,4 рубля за километр. Транспондеры от ООО «СЗКК» — для проезда по М-11 — дают скидку от базового тарифа 15 процентов.

Транспондеры для проезда по ЦКАД-3 можно купить в нескольких точках. Ближе к пересечению М-11 и ЦКАД-3:

  • АЗС «Трасса», Солнечногорский район, сельское поселение Пешковское, поселок Механического завода №?1, 49-й км (справа)
  • АЗС Лукойл №?409 (около парка Победы в Солнечногорске)
  • АЗС ТатНефть №?61 (рядом с пересечением Ленинградского и Обуховского шоссе)

В Зеленограде и Солнечногорске:

  • Магазин «Автодок» в корпусах 330 и 1508
  • Магазин «Би-Би» в Зеленограде, корпус 813А с1 и в Солнечногорске, улица Лепсе, 2
  • Офис «Мегафон» в Зеленограде, Крюковская площадь, 1 и в Солнечногорске, Крестьянская улица, 10
  • МФЦ в Солнечногорске, улица Тельнова, 3/2
  • АЗС «ТатНефть» №?168 (рядом с Чашниково)
  • АЗС «Нефтьмагистраль» на Ленинградском шоссе около парка Ровесник и около ТЦ Fashion House

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Метки:
ленинградское шоссе, платная дорога м-11, цкад
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Обсуждение
Михаил Василенко
9 часов назад
Пусть им эти платные дороги встанут костью в горле! При любом раскладе я выезжаю на платник ТОЛЬКО ЕСЛИ ДРУГОГО ВЫХОДА НЕТ!!! По таким ценам пусть Собянин, Путин и Воробьев катаются...
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