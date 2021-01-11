Стали известны тарифы для поездок по новому участку Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) между Ленинградским шоссе и М-11. Без транспондера поездка обойдется в 20 рублей для легковых авто, с транспондером — 17, водителям фур и грузовиков придется заплатить 34-70 рублей в зависимости от категории.

Чтобы доехать от Зеленограда до ЦКАД по платной трассе М-11, нужно будет заплатить 25 рублей ночью, 80 днем, вечером в пятницу и утром в субботу цена увеличивается до 160 рублей. Без транспондера поездка обойдется в 50, 100 и 200 рублей соответственно. Обратная поездка от ЦКАД 3-5 до Зеленограда стоит 25 рублей ночью, 120 рублей днем, 160 рублей по воскресеньям. Без транспондера — 50, 150 и 200 рублей соответственно.

Участок ЦКАД между трассами М-10 и М-11 официально открыли для движения 28 декабря. Он соединяет третий и пятый пусковые комплексы ЦКАД, его протяженность — почти шесть километров. Этот участок не был запроектирован изначально, его решили достроить, чтобы автомобилистам не пришлось делать крюк в этом месте. До 11 января проезд по открытым участкам был бесплатным, «это новогодний подарок» госкомпании «Автодор».