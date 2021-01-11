Стали известны тарифы для поездок по новому участку Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) между Ленинградским шоссе и М-11. Без транспондера поездка обойдется в 20 рублей для легковых авто, с транспондером — 17, водителям фур и грузовиков придется заплатить 34-70 рублей в зависимости от категории.
Чтобы доехать от Зеленограда до ЦКАД по платной трассе М-11, нужно будет заплатить 25 рублей ночью, 80 днем, вечером в пятницу и утром в субботу цена увеличивается до 160 рублей. Без транспондера поездка обойдется в 50, 100 и 200 рублей соответственно. Обратная поездка от ЦКАД 3-5 до Зеленограда стоит 25 рублей ночью, 120 рублей днем, 160 рублей по воскресеньям. Без транспондера — 50, 150 и 200 рублей соответственно.
Участок ЦКАД между трассами М-10 и М-11 официально открыли для движения 28 декабря. Он соединяет третий и пятый пусковые комплексы ЦКАД, его протяженность — почти шесть километров. Этот участок не был запроектирован изначально, его решили достроить, чтобы автомобилистам не пришлось делать крюк в этом месте. До 11 января проезд по открытым участкам был бесплатным, «это новогодний подарок» госкомпании «Автодор».
Для оплаты проезда по участкам ЦКАД подойдет транспондер любого эмитента. Однако по транспондеру T-pass (от «Автодора») действуют каскадные скидки на проезд: например, с ним проезд по всем 105 километрам третьего участка ЦКАД на легковом автомобиле обойдется в 255 рублей, то есть 2,4 рубля за километр. Транспондеры от ООО «СЗКК» — для проезда по М-11 — дают скидку от базового тарифа 15 процентов.
Транспондеры для проезда по ЦКАД-3 можно купить в нескольких точках. Ближе к пересечению М-11 и ЦКАД-3:
- АЗС «Трасса», Солнечногорский район, сельское поселение Пешковское, поселок Механического завода №?1, 49-й км (справа)
- АЗС Лукойл №?409 (около парка Победы в Солнечногорске)
- АЗС ТатНефть №?61 (рядом с пересечением Ленинградского и Обуховского шоссе)
В Зеленограде и Солнечногорске:
- Магазин «Автодок» в корпусах 330 и 1508
- Магазин «Би-Би» в Зеленограде, корпус 813А с1 и в Солнечногорске, улица Лепсе, 2
- Офис «Мегафон» в Зеленограде, Крюковская площадь, 1 и в Солнечногорске, Крестьянская улица, 10
- МФЦ в Солнечногорске, улица Тельнова, 3/2
- АЗС «ТатНефть» №?168 (рядом с Чашниково)
- АЗС «Нефтьмагистраль» на Ленинградском шоссе около парка Ровесник и около ТЦ Fashion House