Участок Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) между трассами М-10 и М-11 официально открыли для движения 28 декабря. Он соединяет третий и пятый пусковые комплексы ЦКАД, его протяженность — почти шесть километров. Этот участок не был запроектирован изначально, его решили достроить, чтобы автомобилистам не пришлось делать крюк в этом месте.

Этот участок ЦКАД также является платным, но тарифы для него еще не опубликованы. Председатель правления госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко объявил, что до 11 января проезд по открытым сегодня участкам будет бесплатным, «это новогодний подарок».