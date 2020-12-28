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Открылся участок ЦКАД между Ленинградским шоссе и М-11. До 11 января проезд бесплатный 28.12.2020 ZELENOGRAD.RU

Участок Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) между трассами М-10 и М-11 официально открыли для движения 28 декабря. Он соединяет третий и пятый пусковые комплексы ЦКАД, его протяженность — почти шесть километров. Этот участок не был запроектирован изначально, его решили достроить, чтобы автомобилистам не пришлось делать крюк в этом месте.

Этот участок ЦКАД также является платным, но тарифы для него еще не опубликованы. Председатель правления госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко объявил, что до 11 января проезд по открытым сегодня участкам будет бесплатным, «это новогодний подарок».

На ЦКАД 3-5 располагается мост через реку Клязьма (длиной почти 50 метров), две транспортные развязки, четыре полосы движения, пять локальных очистных сооружений, 14 тысяч метров квадратных шумозащитных экранов.

ЦКАД-3 открыли 11 ноября. Он проходит по северу Подмосковья: Солнечногорскому, Дмитровскому, Пушкинскому, Богородскому округам, Щелково и Черноголовке и соединяет трассы М-11 «Нева» и М-7 «Волга». Это самый протяженный участок магистрали — более 105 км.

Проезд от Москвы до ЦКАД-3 по М-11 обойдется для легкового авто в 380 рублей с понедельника по четверг и в 460 вечером в пятницу (при использовании транспондера), без него — 450 и 550 рублей соответственно. От Зеленограда (и Солнечногорска) до ЦКАД — 80 и 160 рублей с транспондером, без него — 100 и 200 рублей соответственно. От ЦКАД до Зеленограда (и Солнечногорска) — 120 рублей с транспондером, без — 150 рублей.

Пятый пусковой комплекс ЦКАД проходит через Одинцовский, Истринский, Солнечногорский и Наро-Фоминский городские округа. Общая протяжённость — более 76 км. Из них 28 км приходится на участок нового строительства, 48 км — на участок реконструкции «бетонки» А-107 с уширением проезжей части до четырёх полос движения. ЦКАД-5 — единственный бесплатный участок новой дороги.

Где купить транспондер

Транспондеры для проезда по ЦКАД-3 можно купить в нескольких точках. Ближе к пересечению М-11 и ЦКАД-3:

  • АЗС «Трасса», Солнечногорский район, сельское поселение Пешковское, поселок Механического завода №?1, 49-й км (справа)
  • АЗС Лукойл №?409 (около парка Победы в Солнечногорске)
  • АЗС ТатНефть №?61 (рядом с пересечением Ленинградского и Обуховского шоссе)

В Зеленограде и Солнечногорске:

  • Магазин «Автодок» в корпусах 330 и 1508
  • Магазин «Би-Би» в Зеленограде, корпус 813А с1 и в Солнечногорске, улица Лепсе, 2
  • Офис «Мегафон» в Зеленограде, Крюковская площадь, 1 и в Солнечногорске, Крестьянская улица, 10
  • МФЦ в Солнечногорске, улица Тельнова, 3/2
  • АЗС «ТатНефть» №?168 (рядом с Чашниково)
  • АЗС «Нефтьмагистраль» на Ленинградском шоссе около парка Ровесник и около ТЦ Fashion House

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Метки:
платная дорога м-11, цкад, автодор
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