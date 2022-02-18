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Начато строительство левого поворота с М-11 на ЦКАД. Ожидается, что новый съезд уведет от Москвы транзитный трафик 18.02.2022 ZELENOGRAD.RU

Компания «Автодор» начала строительство эстакады для съезда с трассы М-11 «Нева» налево на Центральную кольцевую автодорогу (ЦКАД) по направлению из Санкт-Петербурга. В первую очередь как ожидается, этот съезд уведет от Москвы транзитный транспорт, который движется из Северо-Западных регионов на Восток.

Общая длина съезда на 47-м километре трассы составит 1,2 км, из которых 650 м — протяженность эстакады, говорится в сообщении компании. Сейчас уже установлены две пробные сваи. Когда завершится строительство, не сообщается. В пресс-службе «Автодора» не смогли оперативно рассказать подробности.

Водители, едущие со стороны Петербурга, давно жаловались на отсутствие левого съезда на ЦКАД. Чтобы повернуть в сторону Ярославского шоссе им приходилось придумывать маршрут — либо уезжать с М-11 в Солнечногорске и заезжать на ЦКАД с бесплатной Ленинградки, либо съезжать на узкое и «пробочное» Малое московское кольцо («бетонку»), либо ехать до МКАДа. Новый поворот позволит им сократить время в пути, а также, вероятно, несколько разгрузит дороги вблизи Москвы.

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Метки:
ремонт и строительство дорог, платная дорога м-11, цкад
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