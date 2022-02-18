Общая длина съезда на 47-м километре трассы составит 1,2 км, из которых 650 м — протяженность эстакады, говорится в сообщении компании. Сейчас уже установлены две пробные сваи. Когда завершится строительство, не сообщается. В пресс-службе «Автодора» не смогли оперативно рассказать подробности.

Водители, едущие со стороны Петербурга, давно жаловались на отсутствие левого съезда на ЦКАД. Чтобы повернуть в сторону Ярославского шоссе им приходилось придумывать маршрут — либо уезжать с М-11 в Солнечногорске и заезжать на ЦКАД с бесплатной Ленинградки, либо съезжать на узкое и «пробочное» Малое московское кольцо («бетонку»), либо ехать до МКАДа. Новый поворот позволит им сократить время в пути, а также, вероятно, несколько разгрузит дороги вблизи Москвы.