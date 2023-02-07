От Брехово запустят прямой автобус до Химок 07.02.2023 ZELENOGRAD.RU

Улучшить транспортную доступность для жителей новых территорий обещали власти Химок после присоединения к ним части Солнечногорского округа. Один из переданных населенных пунктов — деревня Брехово рядом с Зеленоградом. От неё запустят прямой автобус до Юбилейного проспекта в Химках, чтобы удобно добираться до поликлиники, пенсионного фонда и налоговой.

Об этом сообщил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин. Сейчас прямого сообщения общественным транспортом между деревней и Химками нет. Только на перекладных: сначала в Зеленоград, дальше до Химок электричкой или 400-м автобусом, потом еще несколько остановок на автобусе. Или — это будет дольше — на 400К по Пятницкому шоссе с пересадкой на другой автобус возле метро «Пятницкое шоссе».

Кроме того, увеличат количество автобусов и сократят интервалы движения автобусов №35 и 36 от Лунево до станции Сходня и на автобусе №575 — от ЖК «Митино Дальнее» до метро «Тушинская». Сейчас на этих маршрутах интервалы могут быть час и больше.

Когда запустят новый автобус и улучшат движение существующих маршрутов, Волошин не уточнил.

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Метки:
общественный транспорт, автобусы, химки, деревня брехово
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