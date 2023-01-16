Выселенная из квартиры пенсионерка лишилась оставшихся вещей, которые хранила в подъезде. Вероятно, их выкинул сотрудник управляющей компании 16.01.2023 ZELENOGRAD.RU

Вещи выселенной из квартиры 68-летней Хадиджи Рзаевой, которые она хранила в подъезде корпуса 904, выкинули. Квартиру, которую в 90-е годы ей дал как служебную завод «Микрон», у неё отобрали в мае прошлого года. С этого момента она живет в подъезде или где придется. Оставшиеся скудные вещи — пакеты с одеждой и документами — держала на первом этаже под лестницей. «Осталась без всего», говорит бездомная женщина.

Пропажу своих пожитков Хадиджа обнаружила 10 января. На улице в этот момент было -15 градусов. «Хотела взять одежду, переодеться», рассказала женщина «Зеленоград.ру». Она рассказала, что вещи выкинула мастер участка по имени Маргарита.

Больше у Хадиджы ничего нет. Вещи и мебель, которые были в квартире, судебные приставы вывезли еще в августе. Дверь еще с момента выселения закрыта на казенный замок и опечатана. Соседи, по словам Рзаевой, относились к ней нормально, никто из подъезда не гнал. Одежду у неё из подъезда уже воровали, а заодно и прихватили магазинную готовую еду (другая ей недоступна). С пенсии она купила какую-то одежку, но теперь и её вынесли.

Хадиджа Рзаева прошла все возможные инстанции, писала жалобы, обращалась в суд — всё оказалось бесполезно. Даже частичное заступничество уполномоченной по правам человека в Москве Татьяны Потяевой не помогло. Она попросила департамент городского имущества «рассмотреть возможность заключения договора краткосрочного найма на ранее занимаемое помещение» — с припиской «принимая во внимание тяжелую жизненную ситуацию». Департамент отказал.

Двухкомнатную квартиру семье Рзаевых в 1990-х годах дал завод «Микрон». Они прожили здесь более тридцати лет. Обещанное постоянное жилье так и не получили. После выселения с вывозом всех вещей Хадиджа Рзаева прошла все возможные инстанции, писала жалобы, обращалась в суд — всё оказалось бесполезно. Даже частичное заступничество уполномоченной по правам человека в Москве Татьяны Потяевой не помогло. Она попросила департамент городского имущества «рассмотреть возможность заключения договора краткосрочного найма на ранее занимаемое помещение» — с припиской «принимая во внимание тяжелую жизненную ситуацию».

Теперь департамент намерен передать эту квартиру очередникам — москвичам, нуждающимся в улучшении жилищных условий. Когда именно, неизвестно.

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Метки:
микрорайон 9, бездомные, сюжет: рзаева хадиджа - выселили из квартиры
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