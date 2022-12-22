Бывшую служебную квартиру, из которой выселили семью пенсионерки, отдадут очередникам. Полгода квартира пустует, а пенсионерка живет в подъезде 22.12.2022 ZELENOGRAD.RU

Квартиру в корпусе 904, откуда в мае выселили прожившую там 30 лет семью Рзаевых, отдадут нуждающимся в улучшении жилищных условий. После выселения женщина-пенсионерка оказалась на улице. Вернее, в подъезде — где она и живет уже больше полугода. Всё это время квартира стоит пустой.

Об этом «Зеленоград.ру» сообщили в департаменте городского имущества (ДГИ). Отметив, что семья Рзаевых выселена законно из-за отсутствия правоустанавливающих документов на квартиру, которая принадлежит городу. На жилищном учете в Москве члены семьи не состоят, оснований для заключения договора найма — краткосрочного или социального — у департамента нет. Квартира пустует так долго, потому что процедура передачи помещения долгая. Плюс, еще не определились, какой категории москвичей передать эту квартиру (поставить в очередь).

Двухкомнатную квартиру семье Рзаевых в 1990-х годах дал завод «Микрон». Они прожили здесь тридцать лет. Обещанное постоянное жилье так и не получили. После выселения с вывозом всех вещей Хадиджа Рзаева прошла все возможные инстанции, писала жалобы, обращалась в суд — всё оказалось бесполезно. Даже частичное заступничество уполномоченной по правам человека в Москве Татьяны Потяевой не помогло. Она попросила департамент городского имущества «рассмотреть возможность заключения договора краткосрочного найма на ранее занимаемое помещение» — с припиской «принимая во внимание тяжелую жизненную ситуацию». ДГИ отказал.

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Хадиджа Рзаева по-прежнему живет в подъезде — сидит на стуле под лестницей на первом этаже. Получает пенсию 4 тысячи рублей (из неё вычитают долг по кредиту), периодически подрабатывает, где может, — в основном уборщицей. Находит силы искать новых адвокатов в надежде, что ей помогут. Пока адвокаты или ничем ей не помогали, или откровенно обманывали. Сейчас появился новый, который намерен действовать через администрацию президента РФ.

Сын Хадиджы находился в местах лишения свободы, в декабре он отбыл срок и приехал к опечатанной двери. Сейчас временно живет у своего знакомого. Идти ему тоже некуда.

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Метки:
микрорайон 9, сюжет: рзаева хадиджа - выселили из квартиры
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