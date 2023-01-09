Часть парковки возле ТЦ «Зеленоградский» на Привокзальной площади стала платной 09.01.2023 ZELENOGRAD.RU

Только первые два часа можно бесплатно парковаться возле ТЦ «Зеленоградский» на Привокзальной площади. Затем — 50 рублей в час. Это не даст использовать парковку как «перехватывающую» — оставлять машину и уезжать на электричке.

Парковка стала платной со 2 января. Речь идёт и той части парковки возле ТЦ, которая находится под эстакадой. Парковка со стороны улицы Советской пока бесплатная.

Перехватывающую парковку для пассажиров электричек со стороны нового города планируют сделать напротив корпуса 1824, вдоль Новокрюковской улицы.

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Метки:
парковки, гаражи, стоянки, тд зеленоградский
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