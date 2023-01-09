Большую парковку возле станции Крюково закрыли на реконструкцию. Она станет платной для всех, кроме пассажиров электричек
Только первые два часа можно бесплатно парковаться возле ТЦ «Зеленоградский» на Привокзальной площади. Затем — 50 рублей в час. Это не даст использовать парковку как «перехватывающую» — оставлять машину и уезжать на электричке.
Парковка стала платной со 2 января. Речь идёт и той части парковки возле ТЦ, которая находится под эстакадой. Парковка со стороны улицы Советской пока бесплатная.
Перехватывающую парковку для пассажиров электричек со стороны нового города планируют сделать напротив корпуса 1824, вдоль Новокрюковской улицы.
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