«Везде, где лежит плитка — голый лёд». Как коммунальщики справились с ледяным дождем в прошлый раз
Фото: t.me/pearl_of_ze
Ледяной дождь начался в среду вечером — весь город превратился в каток. К утру коммунальщики кое-где успели посыпать лёд реагентами или песком, но это не везде помогает. По прогнозу осадки в Зеленоград закончатся после 9 утра.
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