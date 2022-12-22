Ледяной дождь начался в среду вечером — весь город превратился в каток. К утру коммунальщики кое-где успели посыпать лёд реагентами или песком, но это не везде помогает. По прогнозу осадки в Зеленоград закончатся после 9 утра.

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