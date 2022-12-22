Каток по всему городу после ледяного дождя. Реагенты не очень-то помогают 22.12.2022 ZELENOGRAD.RU

Ледяной дождь начался в среду вечером — весь город превратился в каток. К утру коммунальщики кое-где успели посыпать лёд реагентами или песком, но это не везде помогает. По прогнозу осадки в Зеленоград закончатся после 9 утра.

Пишите, какая обстановка у вас в районе — в телеграм/ватсап 8-926-100-81-67 или на news@zelenograd.ru.

Больше фотографий и отзывов — в нашей группе вконтакте.

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Метки:
уборка улиц и дворов, гололед, антигололедный реагент
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