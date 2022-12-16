В зажигательном видео он наглядно показывает, как детям придется дважды переходить проезжую часть, если забор вдоль участка дачного товарищества «ИТР Трамвая» будет установлен.

«При этом без лицемерия не обходится, — отмечает Антонович. — Жители ДНТ выезжают со своих частных участков на Панфиловский проспект через тротуар! И что теперь — установить забор, чтобы они не ездили через участок, предназначенный только для пешеходов?».

По поводу законности этого выезда «Зеленоград.ру» отправил запрос в Москомархитектуру.

«Зеленоград.ру» проводит общественную кампанию против этого огораживания — уже более 1600 человек подписали требование прекратить перекрытие пешеходных дорожек. Готовится коллективный иск в суд.



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