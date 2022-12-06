Букву «З» в номерах зеленоградских автобусов снова объяснили техническим сбоем. И обещают, что в навигации для пассажиров использовать её не планируют 06.12.2022 ZELENOGRAD.RU

У программистов «Мосгортранса» опять что-то пошло не так — перед привычными номерами на автобусах появилась буква «З». Это опять был сбой. Менять номера зеленоградских маршрутов не планируют.

Первый раз такие буквенно-номерные маршруты — З-1, З-3, 3-19 и так далее, путающие пассажиров — появились в апреле прошлого года. Префикс довольно быстро убрали, объяснив это техническим сбоем. Но такие автобусы видели летом и в конце ноября они появились снова. Сейчас тоже говорят — «кратковременная техническая неисправность», которую «оперативно устранили» (хотя автобусы «З-1» ездили по городу несколько дней).

Важно, что в «Мосгортрансе» сейчас подтвердили — буква «З» служебная, она указывается только в документации и технических системах, а в навигации для пассажиров использоваться не должна. Это значит, что её не должно быть ни на самих автобусах, ни на табло.

Если вы снова увидите букву «З» на автобусах или табло, сообщите об этом в контактный центр «Московский транспорт»: по телефону 3210 или на сайте

Что дальше

Будут ли меняться номера зеленоградских автобусов в будущем — пока под вопросом. В Москве несколько лет оптимизируют сеть наземного транспорта. В том числе, дают новые номера автобусным маршрутам.

Зеленоград эта реформа затронула в части разделения маршрутов по категориям: районные, социальные, магистральные, экспрессы. Районные ходят чаще, социальные реже (считается, что они нужны, чтобы доехать до социальных объектов — например, поликлиник). Например, 19-й автобус районный, а 32-й социальный.

В рамках проекта «Магистраль» было предложено обозначить районные маршруты числами от 100 до 999, социальные — буквой «с» и числом (например, с100). Магистральные (курсирующие по самым загруженным маршрутам) и экспрессы — буквами «м» или «е» и числами от 1 до 99. А 400-й «экспресс» (Зеленоград — метро «Ховрино») может стать автобусом «e41». Впрочем, до Зеленограда переименования маршрутов пока не дошли.

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Метки:
автобусы
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