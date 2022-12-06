У программистов «Мосгортранса» опять что-то пошло не так — перед привычными номерами на автобусах появилась буква «З». Это опять был сбой. Менять номера зеленоградских маршрутов не планируют.

Первый раз такие буквенно-номерные маршруты — З-1, З-3, 3-19 и так далее, путающие пассажиров — появились в апреле прошлого года. Префикс довольно быстро убрали, объяснив это техническим сбоем. Но такие автобусы видели летом и в конце ноября они появились снова. Сейчас тоже говорят — «кратковременная техническая неисправность», которую «оперативно устранили» (хотя автобусы «З-1» ездили по городу несколько дней).

Важно, что в «Мосгортрансе» сейчас подтвердили — буква «З» служебная, она указывается только в документации и технических системах, а в навигации для пассажиров использоваться не должна. Это значит, что её не должно быть ни на самих автобусах, ни на табло.

Если вы снова увидите букву «З» на автобусах или табло, сообщите об этом в контактный центр «Московский транспорт»: по телефону 3210 или на сайте