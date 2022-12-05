Это как минимум второе пришествие буквы «З» на зеленоградские автобусы. Она уже появлялась полтора года назад, в апреле 2021. Тогда в «Мосгортрансе» объяснили это техническим сбоем: «Подрядчики обновляли программу, буква З выскочила из техпаспорта на два маршрута, когда вносили изменения». После этого букву «З» убрали.

До сих пор Зеленоград, будучи московским округом, как-то обходился привычными номерами маршрутов. Были ли жалобы от пассажиров на то, что московские автобусы можно спутать с зеленоградскими из-за одинаковых номеров, неизвестно.

Сложно представить ситуацию, когда человек оказался, например, возле метро «Бульвар Рокоссовского» и сел в автобус №3, думая, что он в Зеленограде у станции Крюково. Или спутал зеленоградскую «единицу» с той, что ходит от МГУ к Севастопольскому проспекту.

В прошлом году на недоуменный вопрос жителя о букве «З» в префектуре ответили, что она нужна для технического различия московских и зеленоградских маршрутов, а использует её база данных расписаний наземного транспорта «Мосгортранса». К базе данных вопросов как раз нет — на сайте «Мосгортранса» зеленоградские маршруты давно помечены буквой «З», чтобы не спутать с дублирующими московскими. Нормально различать московские и зеленоградские маршруты в навигаторах при построении маршрута. Но непосредственно на месте это выглядит странно.

Ещё одна проблема — из-за дополнительной буквы и дефиса после неё хуже видно сам номер. «Техническая приписка добавляет лишние два символа, из-за которых уменьшается шрифт номера как на самих автобусах (издалека уже номер не разобрать), так и на остановочных пунктах и на высоко расположенных табло» , — писал в префектуру Василий И. и отмечал, что это создает проблемы для слабовидящих людей.

В таких случаях чем больше будет обращений от пассажиров, тем быстрее увидят и начнут решать проблему. Это можно сделать через форму обратной связи департамента транспорта, по телефонам 8-495-539-54-54 или 3210. А также написать в телеграм-бот to_deptrans_bot.