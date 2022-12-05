Олимпиада проходила в Белоруссии. Она полностью прикладная — в ходе трёх пятичасовых туров ребята решали задачи, работая с экспериментальным оборудованием. Например, надо было в ходе эксперимента определить фокусное расстояние «капельной линзы» (на самом деле таких расстояний было два), рассказал руководитель команды — учитель физики Антон Александрович Липченко.

«Команд было много, в общей сложности из разных стран на олимпиаду приехало более трехсот человек, — добавил Липченко. — Участвовало несколько московских команд, а вот Зеленоград представляли мы одни».

Рассказывают ребята-медалисты:

Свободное от выполнения заданий время мы готовились, занимались вместе с ребятами из команды. Самая трудная задача была из раздела «Оптика», одна из самых интересных — с компрессором. Нам понравилось изучать сложное, на первый взгляд, оборудование

Это было довольно напряжённо, потому что мы постоянно оценивали себя и сравнивали свой уровень выполнения заданий с прошлым годом. Старались держать планку

Когда мы шли на награждение, то не знали, получим ли награды (могли только предполагать и надеяться). Кстати, как оказалось, разрыв между медалями в баллах сократился в сравнении с прошлым годом.

Кроме победителей, в команде школы были ученики 8 «Г» класса Глеб, Тимофей и Родион, из 10 «А» Владислав и Сергей, а также Тимур из 11 «А».

Участие команды в выездной олимпиаде профинансировала школа.