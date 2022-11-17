Ученики школы 1557 получили патент на «универсальную перчатку» — с двумя большими пальцами. Благодаря дополнительному пальцу, считают авторы изобретения, не придётся покупать новую пару в случае утери перчатки — достаточно будет купить одну.

Авторы — Андрей Бусаров, Степан Шарипов, Кирилл Жапалов и Данила Ширяев — учатся в 11-м классе. Универсальную перчатку они разработали в рамках предмета «Индивидуальный учебный проект» под руководством педагога Андрея Шалимова, сообщили в школе.