Ученики школы 1557 получили патент на перчатку с двумя большими пальцами (это не шутка!) 17.11.2022 ZELENOGRAD.RU

Ученики школы 1557 получили патент на «универсальную перчатку» — с двумя большими пальцами. Благодаря дополнительному пальцу, считают авторы изобретения, не придётся покупать новую пару в случае утери перчатки — достаточно будет купить одну.

Авторы — Андрей Бусаров, Степан Шарипов, Кирилл Жапалов и Данила Ширяев — учатся в 11-м классе. Универсальную перчатку они разработали в рамках предмета «Индивидуальный учебный проект» под руководством педагога Андрея Шалимова, сообщили в школе.

Редакция «Зеленоград.ру» выяснила, что варежки с двумя большими пальцами использовали давным-давно скандинавские рыбаки — если ладонь намокала, её можно было развернуть и продолжать работать сухой ладонью. Патентовали ли рыбаки своё изобретение, неизвестно.

В любом случае, поздравляем наших ребят.

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Метки:
изобретения, патенты, школа 1557, Шалимов Андрей
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