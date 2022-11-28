Бывают случаи, когда животные, находясь во дворе дома, на городской территории, в местах общего пользования многоквартирного дома, подвергаются опасности, находятся в безвыходном положении: оказываются запертыми в подвале, застрявшими на дереве, ранеными и не могут передвигаться. Если вы обнаружили животное в таком положении, можете сообщить об этом на портал «Наш город».

Нужно будет указать точку на карте, где обнаружено животное, описать его местоположение и вид, обязательно прикрепить фотографию с места происшествия. Затем заявку направят в соответствующую службу: «Жилищник», управу, департамент ЖКХ и т. п. Рассказать можно о своих и чужих питомцах, а также о бездомных животных. Заявки о такого рода проблемах не предусматривают ответа заявителю.

Не будут приниматься сообщения о проблемах, когда животное находится в квартире, животные нуждается в финансовой помощи, с ним жестоко обращаются, нужна помощь в пристройстве — по этим вопросам нужно обращаться в специализированные организации: благотворительные, правоохранительные и т. п.