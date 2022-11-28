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Работу коммунальщиков во время гололеда оценили на «двойку». Префект его вообще не заметил 28.11.2022 ZELENOGRAD.RU

«Как вы оцениваете работу коммунальных служб во время гололеда и ледяного дождя 22 ноября», спросили мы читателей «Зеленоград.ру». 61 процент ответивших оценили их работу, как «плохую», 29 — поставили «удовлетворительно» и лишь десять процентов — «хорошо». А префект «Зеленограда», рассказывая о работе коммунальных служб на прошлой неделе, о гололёде вообще ничего не сказал.

В опросе приняло участие более 1500 человек, он проходил на сайте, вконтакте и телеграме. О ледяном дожде было известно заранее, но весь город всё равно превратился в каток. Коммунальщики старались оперативно реагировать на жалобы, посыпая песком места, на которые им указывали жители, но никакой превентивной работы видно не было.

«Коммунальные службы, как обычно, не готовы. Дворники спят до обеда. Главное начальству дорогу песочком посыпать чтобы не ****** [упали]», это типичный отзыв о состоянии города. Возможно, дворники не виноваты и с таким природным катаклизмом ничего и сделать-то нельзя заранее. Но доподлинно это неизвестно — для городских властей никакого гололёда как бы вообще не было.

Префект Анатолий Смирнов в интервью газете «41» подробно рассказал не о гололеде, а о снегопаде — и как успешно с ним справились. Вот некоторые цитаты: «время на подготовку к зиме мы зря не потратили», «говорить о каких-то форс-мажорных ситуациях в городе не следует», «есть достаточный запас противогололедных реагентов», «пешеходные дорожки расчищаются вовремя», «действуем в рабочем порядке и успешно».

Вероятно, всё это правда, но для тех, кто падал на этих «вовремя расчищенных» — до льда — пешеходных дорожках всё это звучит странно, как интервью с другой планеты.

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Метки:
Смирнов Анатолий Николаевич, уборка улиц и дворов, гололед
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Обсуждение
Roman Turaev
5 часов назад
Гололёд. Этож зима ...
A T
2 часа назад
Ни гололёд, ни гололедицу не заметил? Ай-яй-яй. Ну надо же заботиться о себе, больше ходить пешком, это полезно и приятно, да разными маршрутами. И больше всякого интересного замечать можно.
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