«Как вы оцениваете работу коммунальных служб во время гололеда и ледяного дождя 22 ноября», спросили мы читателей «Зеленоград.ру». 61 процент ответивших оценили их работу, как «плохую», 29 — поставили «удовлетворительно» и лишь десять процентов — «хорошо». А префект «Зеленограда», рассказывая о работе коммунальных служб на прошлой неделе, о гололёде вообще ничего не сказал.

В опросе приняло участие более 1500 человек, он проходил на сайте, вконтакте и телеграме. О ледяном дожде было известно заранее, но весь город всё равно превратился в каток. Коммунальщики старались оперативно реагировать на жалобы, посыпая песком места, на которые им указывали жители, но никакой превентивной работы видно не было.

«Коммунальные службы, как обычно, не готовы. Дворники спят до обеда. Главное начальству дорогу песочком посыпать чтобы не ****** [упали]», это типичный отзыв о состоянии города. Возможно, дворники не виноваты и с таким природным катаклизмом ничего и сделать-то нельзя заранее. Но доподлинно это неизвестно — для городских властей никакого гололёда как бы вообще не было.