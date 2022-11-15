Это связано с проведением работ по реконструкции инженерных сетей. Ограничения начнутся с 16 ноября и продлятся до конца января с перерывом на новогодние праздники, сообщили в департаменте транспорта.

Участок 1 — в районе корпуса 1824 (до 31 января): две полосы для движения закрыты, движение возможно по одной полосе в каждом направлении за счет обустройства временных уширений и запрета парковки

Участок 2 — в районе корпуса 1811 (до 30 декабря): одна полоса для движения закрыта, движение возможно по одной полосе в каждом направлении, парковка временно запрещена

Участок 3 — в районе корпуса 1825 (до 30 декабря): одна полоса частично закрыта для движения, парковка временно запрещена