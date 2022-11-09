Платный паркинг на 347 машин недалеко от въезда в 17-й микрорайон официально ввели в эксплуатацию. Но фактически он уже открыт. Машиноместа продаются, цены — от 742 тысяч до 1,03 миллиона рублей. Уже продано около 55% машиномест (свободны 156). Места продаются на всех этажах, свободных больше на верхних.

О вводе паркинга в эксплуатацию сообщил Мосгосстройнадзор. «Проблема парковочных мест в новом микрорайоне стояла достаточно остро, поэтому ввод в эксплуатацию нового паркинга сделает комфортнее жизнь автовладельцев из близлежащих домов», говорит председатель ведомства, будто проблема с парковками в районе с появлением паркинга ушла в прошлое.

В новом паркинге проблема с высотой потолков — 180 сантиметров. Не каждый джип влезет, посетовал местный житель и сказал, что есть уже купившие место и жалующиеся, что машина не помещается.

Парковку построил ПИК, застройщик 17-го микрорайона. На этапе продаж квартир обещали 4,7 тысяч машиномест в микрорайоне, из них 3,5 тысяч в платных гаража-стоянках. В итоге построили один на 347 машин. Вместо остальных обещанных в проекте многоуровневых паркингов застройщик устроил плоскостные парковки.

В недавнем интервью префект Анатолий Смирнов высказал мнение, что проблемы с парковками в 17-м останутся надолго, потому что жители «не хотят платить». «С одной стороны, бедственное положение автовладельцев, которые шлют недовольства и жалобы, что негде парковаться. С другой — эти платные парковочные места на завершающей стадии строительства паркинга не востребованы, — заявил префект. — Это некий самообман. Жители приобретали платное жилье, они были знакомы с проектом планировки и намерением инвестора строить парковки. Но на момент заселения и первых, и, как оказалось, последних домов никто из них не изъявил желания платить за парковочное место, хотя это было понятно с момента презентации проекта и соответствующей сделки».