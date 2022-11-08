Управа района Крюково проведет собрания жителей нескольких домов 17-го микрорайона по вопросу смены управляющей компании, к которой у жителей накопилось много претензий. Одновременно управляющие компании от ПИКа — застройщика микрорайона — размножаются и продолжают борьбу за дома 17-го микрорайона. Хотя возбуждено уже несколько уголовных дел за подделку подписей собственников в протоколах общих собраний о смене управляющей компании.
Жителей трёх домов (это 12 корпусов) по Георгиевскому проспекту собирают во вторник, среду и четверг в 19:00 в управе (корпус 1444 находится за ТЦ «Столица», рядом с автобусной остановкой «Дворец единоборств» на улице Логвиненко):
- 8 ноября — жителей корпусов дома 33
- 9 ноября — дома 33А
- 10 ноября — дома 37
Объявления о собраниях появились на подъездах домов, но вскоре их кто-то сорвал. Одновременно в управу позвонили якобы от жителей и сказали, что никого и ничего менять не нужно, они всем довольны. И якобы в корпусе 4 дома 33 уже прошло собрание собственников, которые оставили «при исполнении» УК «Пик-Комфорт».
Сейчас всеми домами в 17-м микрорайоне, кроме одного (корпус 3 дома 37), управляет структура ПИКа — УК «ПИК-Комфорт». У жителей накопилось много претензий к этой организации. Но просто взять и законно сменить управляющую компанию не получается, уйти от ПИКа не так просто. Пока это удалось только жителям корпуса 3 дома 37 и после долгой работы и борьбы.
Жители корпуса 2 дома 33А полтора года назад провели собрание собственников и выбрали «Жилищник» вместо «ПИК-Комфорта», затем уведомили о своем выборе Мосжилинспекцию. Но управляет домом по-прежнему ПИКовская фирма, которая, в свою очередь, предоставила свои протоколы собрания собственников. Правда, в них обнаружились фальшивые подписи этих собственников. Иск о признании протокола от ПИКа недействительным рассматривается в суде, а это долго. Документы о передаче дома «Жилищнику» лежат без движения. Зато каким-то образом этот корпус из управления «ПИК-Комфорта» ушёл в управление компании «ПИК-Комфорт Сириус». Телефоны у них одинаковые, а реквизиты разные.
Аналогичная история с корпусом 4 дома 33А, где собственники выбрали «Жилищник» на общем собрании этой весной. Здесь тоже обнаружили подделки в предоставленных ПИКовской организацией «решениях» собственников, рассказали «Зеленоград.ру» местные жители. Дом в управление «Жилищнику» не передали, зато отдали еще одной новорожденной компании «Наш дом ПИК-Комфорт».
Возбуждено, по имеющейся у редакции информации, уже восемь уголовных дел. О первом эзоповым языком рассказал в июле прошлого года бывший прокурор Зеленограда Владимир Родин. В общей сложности в подложных протоколах «ПИК-Комфорта» обнаружено несколько сотен поддельных подписей жителей — самими же жителями. Уголовные дела возбуждены по части 1 статьи 327 УК — «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов». УВД не торопясь проводит проверку, результатов пока нет. Почему-то эти дела не объединяют в одно производство, хотя и фигурант один, и схема действий одинаковая.
Эти уголовные дела, видимо, не смущают «ПИК-Комфорт», потому что инициированные ею собрания собственников домов в 17-м микрорайоне продолжаются. Люди узнают от этом, снова пишут обращения в Мосжилинспекцию, полицию, прокуратуру, подают в суд. Так и ходят по кругу, тратя своё время, нервы и деньги. Инициативные жители также обращались к депутатам Госдумы Евгению Попову и Ирине Белых. Те отправили депутатские запросы в прокуратуру. А прокуратура ответила, что уголовные дела возбуждены, но их расследование не завершено.