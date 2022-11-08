Пока от ПИКа сумел уйти только один дом

Жителей трёх домов (это 12 корпусов) по Георгиевскому проспекту собирают во вторник, среду и четверг в 19:00 в управе (корпус 1444 находится за ТЦ «Столица», рядом с автобусной остановкой «Дворец единоборств» на улице Логвиненко):

8 ноября — жителей корпусов дома 33

9 ноября — дома 33А

10 ноября — дома 37

Объявления о собраниях появились на подъездах домов, но вскоре их кто-то сорвал. Одновременно в управу позвонили якобы от жителей и сказали, что никого и ничего менять не нужно, они всем довольны. И якобы в корпусе 4 дома 33 уже прошло собрание собственников, которые оставили «при исполнении» УК «Пик-Комфорт».

Сейчас всеми домами в 17-м микрорайоне, кроме одного (корпус 3 дома 37), управляет структура ПИКа — УК «ПИК-Комфорт». У жителей накопилось много претензий к этой организации. Но просто взять и законно сменить управляющую компанию не получается, уйти от ПИКа не так просто. Пока это удалось только жителям корпуса 3 дома 37 и после долгой работы и борьбы.