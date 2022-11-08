В двенадцати корпусах 17-го микрорайона собираются менять управляющую компанию. Но нельзя так просто взять и уйти от ПИКа 08.11.2022 ZELENOGRAD.RU

Управа района Крюково проведет собрания жителей нескольких домов 17-го микрорайона по вопросу смены управляющей компании, к которой у жителей накопилось много претензий. Одновременно управляющие компании от ПИКа — застройщика микрорайона — размножаются и продолжают борьбу за дома 17-го микрорайона. Хотя возбуждено уже несколько уголовных дел за подделку подписей собственников в протоколах общих собраний о смене управляющей компании.

Пока от ПИКа сумел уйти только один дом

Жителей трёх домов (это 12 корпусов) по Георгиевскому проспекту собирают во вторник, среду и четверг в 19:00 в управе (корпус 1444 находится за ТЦ «Столица», рядом с автобусной остановкой «Дворец единоборств» на улице Логвиненко):

  • 8 ноября — жителей корпусов дома 33
  • 9 ноября — дома 33А
  • 10 ноября — дома 37

Объявления о собраниях появились на подъездах домов, но вскоре их кто-то сорвал. Одновременно в управу позвонили якобы от жителей и сказали, что никого и ничего менять не нужно, они всем довольны. И якобы в корпусе 4 дома 33 уже прошло собрание собственников, которые оставили «при исполнении» УК «Пик-Комфорт».

Сейчас всеми домами в 17-м микрорайоне, кроме одного (корпус 3 дома 37), управляет структура ПИКа — УК «ПИК-Комфорт». У жителей накопилось много претензий к этой организации. Но просто взять и законно сменить управляющую компанию не получается, уйти от ПИКа не так просто. Пока это удалось только жителям корпуса 3 дома 37 и после долгой работы и борьбы.

Читайте также
«Когда открытый колодец два месяца прикрыт коробкой — это не то, чего ожидаешь от обслуживания». Эпическая история замены в доме управляющей компании
Управляющие компании ПИКа начали размножаться

Жители корпуса 2 дома 33А полтора года назад провели собрание собственников и выбрали «Жилищник» вместо «ПИК-Комфорта», затем уведомили о своем выборе Мосжилинспекцию. Но управляет домом по-прежнему ПИКовская фирма, которая, в свою очередь, предоставила свои протоколы собрания собственников. Правда, в них обнаружились фальшивые подписи этих собственников. Иск о признании протокола от ПИКа недействительным рассматривается в суде, а это долго. Документы о передаче дома «Жилищнику» лежат без движения. Зато каким-то образом этот корпус из управления «ПИК-Комфорта» ушёл в управление компании «ПИК-Комфорт Сириус». Телефоны у них одинаковые, а реквизиты разные.

Аналогичная история с корпусом 4 дома 33А, где собственники выбрали «Жилищник» на общем собрании этой весной. Здесь тоже обнаружили подделки в предоставленных ПИКовской организацией «решениях» собственников, рассказали «Зеленоград.ру» местные жители. Дом в управление «Жилищнику» не передали, зато отдали еще одной новорожденной компании «Наш дом ПИК-Комфорт».

А что же с поддельными подписями?

Возбуждено, по имеющейся у редакции информации, уже восемь уголовных дел. О первом эзоповым языком рассказал в июле прошлого года бывший прокурор Зеленограда Владимир Родин. В общей сложности в подложных протоколах «ПИК-Комфорта» обнаружено несколько сотен поддельных подписей жителей — самими же жителями. Уголовные дела возбуждены по части 1 статьи 327 УК — «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов». УВД не торопясь проводит проверку, результатов пока нет. Почему-то эти дела не объединяют в одно производство, хотя и фигурант один, и схема действий одинаковая.

Эти уголовные дела, видимо, не смущают «ПИК-Комфорт», потому что инициированные ею собрания собственников домов в 17-м микрорайоне продолжаются. Люди узнают от этом, снова пишут обращения в Мосжилинспекцию, полицию, прокуратуру, подают в суд. Так и ходят по кругу, тратя своё время, нервы и деньги. Инициативные жители также обращались к депутатам Госдумы Евгению Попову и Ирине Белых. Те отправили депутатские запросы в прокуратуру. А прокуратура ответила, что уголовные дела возбуждены, но их расследование не завершено.

Читайте также
Управляющая компания подделала подписи в протоколах собрания жильцов. А те добились возбуждения уголовного дела
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
микрорайон 17 (жемчужина зеленограда), управляющая компания
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
В каких домах Зеленограда будут делать капитальный ремонт и менять лифты в 2023 году. Обновленный список Истории
Первая зеленоградская встреча посткроссеров — 26 ноября в библиотеке в корпусе 232 Афиша
Детские музыкальные спектакли «Волшебник изумрудного города» и «Холодное сердце» — в ноябре и декабре в Культурном центре «Зеленоград» (ДК) Афиша
Две юных зеленоградки получили гранты мэра Москвы в области культуры и искусства Новости
Ушел из жизни директор хора «Кантилена» Сергей Боровиков Новости
Бесплатный парный мастер-класс по танго в школе танцев «Притяжение». Клуб друзей «Зеленоград.ру» собирает группу Афиша
«Стойкий оловянный солдатик» — 20 ноября в Культурном центре «Зеленоград» (ДК) Афиша
Зеленоградская служба дезинсекции уничтожает тараканов и других насекомых — профессионально, недорого и дает гарантию на результат Реклама
В двенадцати корпусах 17-го микрорайона собираются менять управляющую компанию. Но нельзя так просто взять и уйти от ПИКа Новости
Пешехода сбили на Панфиловском проспекте возле подземного перехода Новости
Определен застройщик новостроек второго микрорайона. Он связан с компанией, строившей «Зеленоград-сити» Новости
Детская больница в Зеленограде откроется не раньше мая 2023. Это в лучшем случае Новости
Ролл Калифорния с крабом в подарок* в СушиСтор Зеленопарк Реклама
Следим за реконструкцией станции Крюково: теснота на Привокзальной площади, строительство конкорса и платформ, когда откроют подземный переход и завершат все работы Истории
Подвалы некоторых домов закрыли для кошек. Защитники животных считают, что там оборудуют бомбоубежище. Власти это опровергают Истории
На пожаре в 12-м микрорайоне пострадал человек Новости
Каждый десятый читатель «Зеленоград.ру» становился жертвой кибер-мошенников. Результаты опроса Новости
Ресторанно-гостиничный комплекс «Анкор» открылся в Зеленограде Реклама
«Примерить дом на себя». Выставочная площадка коттеджей строительной компании «ДачаЗел» Реклама
Авторский тренинг-марафон психолога Екатерины Филимоновой — о жизни в радость и развитии без насилия над собой Реклама
Зеленоградский детский хор «Кантилена» победил на международном конкурсе «Славянские Мотивы» Новости
40 лет со дня первого концерта во Дворце культуры. Вот его история: долгострой, архитектурная достопримечательность и культурный центр для тысяч зеленоградцев Истории
Цены на вторичную недвижимость в Зеленограде падают быстрей, чем в среднем по Москве Новости
Разговорный английский — в Академии бизнеса и инновационных технологий Реклама
© 1997–2022 Зеленоград.ру