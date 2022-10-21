«Всё по закону, но в голове не укладывается». Сбить ребёнка на пешеходном переходе и получить небольшой штраф
Фото: департамент капремонта
Три участка мировых судей района Крюково переехали в новые помещения.
- Участок №7 теперь располагается в корпусе 1443
- Участок №9 — в корпусе 1543
- Участок №400 — в корпусе 1820
Причина переезда — здание на Заводской, где они располагались раньше, снесут в рамках программы реновации.
В новых помещениях сделали капитальный ремонт, сообщили в департаменте капремонта:
- заменили системы отопления, электро- и водоснабжения, водоотведения
- установили взломостойкие окна и двери
- разместили залы судебных заседаний, совещательные комнаты, кабинеты для судей, для ознакомления с материалами дела, архивы, санитарные узлы и помещения для приема пищи
- в залах заседаний оборудовали системы аудио- и видеопротоколирования, смонтировали специальные подиумы для столов судей, а также кабины со взломостойким остеклением для подсудимых с системой усиления голоса
- оборудовали отдельные конвойные блоки и камеры для заключенных. Такая планировка позволяет разделить зоны для посетителей и лиц, находящихся под стражей.
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