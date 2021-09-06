«Увидела нашу девочку, залитую кровью»

— Была пятница, 13:40. Дочь вышла из школы с тремя подругами, а через десять минут раздался звонок. В трубке было слышно, как кричит и плачет дочь. Затем трубку взяла женщина и объяснила, что её муж сбил нашу дочку. Это произошло на перекрёстке между 6-м и 7-м микрорайонами — там, где П-образная система пешеходных переходов [Сосновая аллея напротив корпуса 702]. Я работаю рядом, поэтому через несколько минут уже была на месте ДТП.

Я увидела нашу девочку, залитую кровью, нос опух, и казалось, что спинка носа сбита набок, — описала Ольга случившееся. — Моя попытка рассказать судье, что стоит за словами эксперта «лёгкий вред здоровью», увенчалась саркастическим замечанием, что по возмещению расходов на лечение нужно подавать гражданский иск. А к этому делу мой рассказ отношения не имеет. И в ГИБДД, и в суде с нами разговаривали так, словно это мы ехали на «красный» и уложили дочь на две недели в больницу.