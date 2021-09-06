«Две недели в больнице. Ужас первых дней. Переломанный нос. Черепно-мозговая травма. Для суда это всё, видимо, лирика — нарушитель же принёс извинения», — рассказывает читательница «Зеленоград.ру» Ольга, чью 10-летнюю дочь сбила машина, выехав на «зебру» при запрещающем сигнале светофора. Потом был суд — пострадавшая семья просила лишить нарушителя водительских прав, но суд ограничился штрафом в пять тысяч рублей.
— Была пятница, 13:40. Дочь вышла из школы с тремя подругами, а через десять минут раздался звонок. В трубке было слышно, как кричит и плачет дочь. Затем трубку взяла женщина и объяснила, что её муж сбил нашу дочку. Это произошло на перекрёстке между 6-м и 7-м микрорайонами — там, где П-образная система пешеходных переходов [Сосновая аллея напротив корпуса 702]. Я работаю рядом, поэтому через несколько минут уже была на месте ДТП.
Я увидела нашу девочку, залитую кровью, нос опух, и казалось, что спинка носа сбита набок, — описала Ольга случившееся. — Моя попытка рассказать судье, что стоит за словами эксперта «лёгкий вред здоровью», увенчалась саркастическим замечанием, что по возмещению расходов на лечение нужно подавать гражданский иск. А к этому делу мой рассказ отношения не имеет. И в ГИБДД, и в суде с нами разговаривали так, словно это мы ехали на «красный» и уложили дочь на две недели в больницу.
По судебному протоколу, водитель выехал на «зебру» при жёлтом сигнале светофора (он, как и «красный», считается запрещающим). Мать девочки, со слов очевидцев и дочери, говорит, что ребёнок переходил дорогу на «зелёный» для пешеходов.
В любом случае за нарушение Правил дорожного движения, повлёкшее причинение лёгкого вреда здоровью потерпевшего частью 1 статьи 12.24 Кодекса административных правонарушений предусмотрено наказание в виде штрафа (от двух с половиной до пяти тысяч рублей). Более суровое наказание — лишение права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет, чего и просили пострадавшие для нарушителя. А «лёгкий вред здоровью» закон трактует как «кратковременное расстройство здоровья» до трёх недель (21 день включительно).
Судья, учитывая смягчающие обстоятельства, выбрал «золотую середину» — максимальный штраф в 5000 рублей. Смягчающие обстоятельства в данном случае — «ранее грубых нарушений Правил дорожного движения не совершал, принёс извинения потерпевшей, работает, имеет на иждивении троих несовершеннолетних детей».
— Да, всё по закону и нарушитель признал свою вину, принёс формальные извинения. Но у меня до сих пор в голове не укладывается, что сбить ребёнка на пешеходном переходе — пять тысяч? И дело даже не в данном конкретном случае, а вообще, — говорит Ольга. — И ещё, казалось бы, после такого инцидента все должны встать на уши и немедленно изучить ситуацию, чтобы принять меры для «сглаживания» трафика — такой перекрёсток! Но нет. И такое отношение к родителям, с которым мы столкнулись. Я хочу, чтобы было иначе. Хотя бы объективность и уважение, а не давление и обвинение пострадавших. Всё это неправильно.
— В целом если мы хотим возместить расходы на лечение, то мы можем собрать все справки и обратиться в гражданский суд с иском, и скорее всего его удовлетворят. Но усилия, которые придётся на это затратить, того не стоят. Поэтому мы решили просто радоваться тому, что дочь жива, и сосредоточиться на мирной жизни без новых судебных тяжб.
Просто за выезд на пешеходный переход при запрещающем сигнале светофора («жёлтом» или «красном») без трагических последствий штрафуют на 1000 рублей. Такой же штраф предусмотрен, например, за безбилетный проезд в общественном транспорте.
На пять тысяч рублей могут оштрафовать, если у водителя нет прав; за езду без номеров; за превышение скорости более чем на 60 или 80 километров в час, если нарушение зафиксировала камера; за незаконную раскраску под такси; за непропуск машины с мигалкой; за выезд на встречную полосу; за неоплату проезда по платной трассе.
Пять тысяч для водителя — небольшие деньги. Это две-три заправки полного бака. Или один-два месяца аренды парковочного места. Неприятно, но не более того. Сложно сравнить это наказание с тем, что пережил сбитый ребёнок и родители.