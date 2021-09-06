СТО Зеленоград: спонсор темы
«Всё по закону, но в голове не укладывается». Сбить ребёнка на пешеходном переходе и получить небольшой штраф 06.09.2021 ZELENOGRAD.RU

«Две недели в больнице. Ужас первых дней. Переломанный нос. Черепно-мозговая травма. Для суда это всё, видимо, лирика — нарушитель же принёс извинения», — рассказывает читательница «Зеленоград.ру» Ольга, чью 10-летнюю дочь сбила машина, выехав на «зебру» при запрещающем сигнале светофора. Потом был суд — пострадавшая семья просила лишить нарушителя водительских прав, но суд ограничился штрафом в пять тысяч рублей.

«Увидела нашу девочку, залитую кровью»

— Была пятница, 13:40. Дочь вышла из школы с тремя подругами, а через десять минут раздался звонок. В трубке было слышно, как кричит и плачет дочь. Затем трубку взяла женщина и объяснила, что её муж сбил нашу дочку. Это произошло на перекрёстке между 6-м и 7-м микрорайонами — там, где П-образная система пешеходных переходов [Сосновая аллея напротив корпуса 702]. Я работаю рядом, поэтому через несколько минут уже была на месте ДТП.

Я увидела нашу девочку, залитую кровью, нос опух, и казалось, что спинка носа сбита набок, — описала Ольга случившееся. — Моя попытка рассказать судье, что стоит за словами эксперта «лёгкий вред здоровью», увенчалась саркастическим замечанием, что по возмещению расходов на лечение нужно подавать гражданский иск. А к этому делу мой рассказ отношения не имеет. И в ГИБДД, и в суде с нами разговаривали так, словно это мы ехали на «красный» и уложили дочь на две недели в больницу.

Смягчающие обстоятельства

По судебному протоколу, водитель выехал на «зебру» при жёлтом сигнале светофора (он, как и «красный», считается запрещающим). Мать девочки, со слов очевидцев и дочери, говорит, что ребёнок переходил дорогу на «зелёный» для пешеходов.

В любом случае за нарушение Правил дорожного движения, повлёкшее причинение лёгкого вреда здоровью потерпевшего частью 1 статьи 12.24 Кодекса административных правонарушений предусмотрено наказание в виде штрафа (от двух с половиной до пяти тысяч рублей). Более суровое наказание — лишение права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет, чего и просили пострадавшие для нарушителя. А «лёгкий вред здоровью» закон трактует как «кратковременное расстройство здоровья» до трёх недель (21 день включительно).

Судья, учитывая смягчающие обстоятельства, выбрал «золотую середину» — максимальный штраф в 5000 рублей. Смягчающие обстоятельства в данном случае — «ранее грубых нарушений Правил дорожного движения не совершал, принёс извинения потерпевшей, работает, имеет на иждивении троих несовершеннолетних детей».

«Всё это неправильно, но рады, что дочь жива»

— Да, всё по закону и нарушитель признал свою вину, принёс формальные извинения. Но у меня до сих пор в голове не укладывается, что сбить ребёнка на пешеходном переходе — пять тысяч? И дело даже не в данном конкретном случае, а вообще, — говорит Ольга. — И ещё, казалось бы, после такого инцидента все должны встать на уши и немедленно изучить ситуацию, чтобы принять меры для «сглаживания» трафика — такой перекрёсток! Но нет. И такое отношение к родителям, с которым мы столкнулись. Я хочу, чтобы было иначе. Хотя бы объективность и уважение, а не давление и обвинение пострадавших. Всё это неправильно.

— В целом если мы хотим возместить расходы на лечение, то мы можем собрать все справки и обратиться в гражданский суд с иском, и скорее всего его удовлетворят. Но усилия, которые придётся на это затратить, того не стоят. Поэтому мы решили просто радоваться тому, что дочь жива, и сосредоточиться на мирной жизни без новых судебных тяжб.

Штраф одинаковый за сбитого ребёнка и за езду без номеров или нелегальное такси

Просто за выезд на пешеходный переход при запрещающем сигнале светофора («жёлтом» или «красном») без трагических последствий штрафуют на 1000 рублей. Такой же штраф предусмотрен, например, за безбилетный проезд в общественном транспорте.

На пять тысяч рублей могут оштрафовать, если у водителя нет прав; за езду без номеров; за превышение скорости более чем на 60 или 80 километров в час, если нарушение зафиксировала камера; за незаконную раскраску под такси; за непропуск машины с мигалкой; за выезд на встречную полосу; за неоплату проезда по платной трассе.

Пять тысяч для водителя — небольшие деньги. Это две-три заправки полного бака. Или один-два месяца аренды парковочного места. Неприятно, но не более того. Сложно сравнить это наказание с тем, что пережил сбитый ребёнок и родители.

Нужно ли кратно увеличить штрафы за нарушения, из-за которых пострадали люди?
Да
Нет
Затрудняюсь ответить
Проголосовали 179 человек
Материалы для водителей редакции «Зеленоград.ру» помогает делать СТО Зеленоград - у них современное оборудование для шиномонтажа и качественного восстановления колесных дисков, сухой склад с оптимальными условиями для хранения сезонной резины и мотоциклов. А ещё эвакуатор, подменное авто, покрасочная камера, все виды работ по диагностике и ремонту, любая страховка и многое другое. Адрес: Алабушево, ул. Овражная, дом 33. Телефон: 8-499-490-45-26. Подписывайтесь на социальные сети СТО Зеленоград, чтобы не пропустить интересные акции: вконтакт, фейсбук, инстаграм, ютьюб.
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
происшествия, безопасность дорожного движения, суд, микрорайон 6, дтп с участием детей, микрорайон 7
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
96-летний зеленоградец стал участником шоу Первого канала «Голос 60+» Истории
Небольшое дополнение в известную программу Дня города: пока обещают только салют и цветочный фестиваль Гид
«Всё по закону, но в голове не укладывается». Сбить ребёнка на пешеходном переходе и получить небольшой штраф Истории
Все три платные парковки в 17 микрорайоне подорожают с 1 октября на 500 рублей Новости
«Можно сразу строить рядом травмпункт». Новая лыжероллерная трасса за ЦИЭ может быть опасной для тренировок, потому что пешеходные и беговые дорожки вдоль неё решили не делать Истории
Ребёнок упал на арматуру на детской площадке в Алабушево во время игры Новости
Бесплатный автобус запускают между Крюковской и Привокзальной площадями. Это альтернатива неудобному мосту над железной дорогой Новости
Заработали билетные автоматы у станции Крюково со стороны «старого» города Новости
На Заводской улице запретят обгон — прерывистую разделительную линию заменят на сплошную Новости
В зеленоградские школы пригласят наставников рабочих профессий Партнерский материал
Автостудия Kartel Avto на Новокрюковской улице — что внутри? Партнерский материал
«Двор дома строители несколько лет используют как распивочную». Почему алкомаркету «Винлаб» не место в жилом доме Блоги
Центр компьютерного обучения и дополнительного образования школьникам 3-11 классов. Стань айтишником ещё в школе Реклама
Коллекционные карты «Тройка» может украсить фото зеленоградского парка. Примите участие в голосовании Новости
Проезд в метро обойдется на 10-20 рублей дешевле при оплате картой «Мир» Новости
Дороги к школам и садам в нескольких микрорайонах обезопасят знаками и «лежачими полицейскими». Вот список изменений Новости
Пересадка с автобуса на автобус в течение полутора часов стала бесплатной. Вот как это работает Новости
«Шансы для зеленоградских ребят поступить в МИЭТ значительно повысились». Ответственный секретарь приёмной комиссии Александр Балашов о новых правилах приема Партнерский материал
«В каком же дремучем состоянии находятся знания по оказанию первой медицинской помощи». По следам происшествия в автобусе врач задает неудобные вопросы «Мосгортрансу» Блоги
Запрещается запрещать — как одни чиновники не дали другим запретить парковку возле зеленоградских домов Истории
От удара молнии загорелся дом в Горетовке Новости
Новые скидки для нового учебного года в сети кинотеатров «Синема Парк / Формула Кино» Новости
«Сбегал в кабину, взял гаечный ключ на восемь». Как водитель зеленоградского автобуса помог пассажирке, у которой произошел эпилептический приступ Истории
Открылась развязка на Ленинградском шоссе к индустриальному парку Есипово Новости
Хотите свой дом, но не знаете с чего начать — обратитесь к профессионалам из компании «ДачаЗел» Реклама
Приподнятые «зебры» решили делать на зеленоградских улицах Новости
История Химок: от крошечной деревушки до центра ракетно-космической отрасли Истории
День города — 2021: пока обещают только салют Гид
В Зелмедцентре ПЦР-тест 1700 вместо 2500 — акция для тех, кто любит путешествовать Реклама
Магазин алкоголя «Винлаб» открылся во «Флейте». Вот что там внутри и какие есть акции Истории
Школа единоборств «Тигры» приглашает детей от 4 лет и взрослых в секции каратэ, ММА и самообороны Партнерский материал
«Зеленоград.ру» запустил клуб друзей — общение с редакцией и скидки от местных компаний Новости
© 1997–2021 Зеленоград.ру