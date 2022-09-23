Работают две кассы, также оплатить покупки можно на терминалах — их три. В интернете есть свежеразмещенные вакансии в этом магазине. Например, нужен администратор и продавец-кассир. Утром в день открытия персонала в магазине было негусто: две кассирши, два подсобных работника.