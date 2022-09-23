Пятая «Пятерочка» открылась в 3-м микрорайоне — в ЖК «Зеленоград-сити». Вот что там внутри 23.09.2022 ZELENOGRAD.RU

«Пятерочка» открылась в корпусе 341. Она заняла весь первый этаж дома. Магазин работает ежедневно с 8:00 до 23:00. Есть вакансии.

Магазин большой и просторный. В остальном особых отличий от существующих «Пятерочек» нет. Ассортимент практически тот же, только товаров больше — по сравнению, например, с ближайшими «Пятерочками» во «Флейте» и в корпусе 349А у детской поликлиники.

Неплохой выбор мясных изделий и колбас, молочных продуктов, конфет, чая, кофе, воды-соков и пива. Есть отдельный стенд с диетической продукцией. Крепкого алкоголя в магазине пока нет. Ближе ко входу расположены витрины с товарами для уборки, бытовой химией, кормами для животных.

На ряд продуктов сейчас скидки — например, на сахар, конфеты, огурцы, памперсы. Пекарни в новом магазине нет. Под вывеской «быстро и вкусно, возьмите с собой» — витрины с яйцами, сыром и йогуртами. Возможно, какие-то готовые продукты еще появятся — благо площадь магазина позволяет.

Работают две кассы, также оплатить покупки можно на терминалах — их три. В интернете есть свежеразмещенные вакансии в этом магазине. Например, нужен администратор и продавец-кассир. Утром в день открытия персонала в магазине было негусто: две кассирши, два подсобных работника.

На этапе строительства и заселения первых шести корпусов жилого комплекса в руководстве проекта «Зеленоград-сити» говорили, что вряд ли откроют в ЖК «Пятерочку». Прежде всего потому, что на первых этажах нет нужной площади. Планировали открывать (и открыли) небольшие продуктовые магазины. Однако «Пятерочка» все-таки появилась — видимо, пришлось переделать нежилое пространство.

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Метки:
магазины, микрорайон 3, продукты, новое место, магазин пятерочка
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