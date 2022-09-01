Напротив 14-го микрорайона построят гостиницу в модернистском стиле. Вот какая она будет 01.09.2022 ZELENOGRAD.RU

На улице Александровка между роддомом и фитнес-клубом планируют построить гостиничный комплекс с офисами и подземной парковкой. Сейчас утверждено архитектурное решение — серо-черное семиэтажное здание, отделанное плиткой «под кирпич». На первом этаже будут офисы, выше — гостиничные номера и другие помещения.

«Основой визуального образа являются пилоны, уменьшающиеся в сечении на уровне 3 и 7 этажей. Устремленные вверх, они придают ощущение устойчивости и основательности фасадам. Подобный прием характерен для периода советского модернизма, которым вдохновлялись авторы концепции», — сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Проект разработан компанией Artel architects. Для отделки стен решено использовать клинкерную или бетонную плитку светлого оттенка, имитирующую кирпичную кладку — этот материал придаст зданию фактурность и подчеркнет вертикальный ритм основных элементов. Стилистически фасады здания будут решены в модернистском стиле. На подземном уровне расположится паркинг на 32 машины, еще 19 машиномест устроят на улице возле здания.

Инвестор строительства гостиничного комплекса на улице Александровка — ООО ««Специализированный застройщик «Вэллби». Право застройки выиграла по итогам торгов другая организация, «Равновесие Девелопмент», но, по данным системы «Контур.Фокус», это одна и та же фирма, сменившая название. Руководит ею Евгений Караолганов, ранее работавший в областном министерстве строительного комплекса и в московском государственном учреждении по капитальному ремонту (УКРиС). Участок ушёл с аукциона за 8,3 млн рублей при стартовой цене 2,6 миллиона (это стоимость годовой аренды участка).

Участок под строительство гостиницы напротив 14-го микрорайона пытались сдать в аренду с 2018 года, но желающих не нашлось. Сначала стартовая цена была 17 миллионов рублей, при второй попытке — 11 млн. При третьей начальную цену поставили уже 2,6 млн рублей. Сразу появились предприниматели, и один из участников аукциона поднял стартовую стоимость до 50 млн. После чего почему-то не подписал договор. Второй участник торгов тоже, видимо, отказался от сделки, потому что участок снова выставили на аукцион. С четвертой попытки сделка состоялась. Новый инвестор должен построить объект в течение пяти лет.

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Метки:
строительство, микрорайон 14, гостиница, улица александровка, Кузнецов Сергей
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