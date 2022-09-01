Проект разработан компанией Artel architects. Для отделки стен решено использовать клинкерную или бетонную плитку светлого оттенка, имитирующую кирпичную кладку — этот материал придаст зданию фактурность и подчеркнет вертикальный ритм основных элементов. Стилистически фасады здания будут решены в модернистском стиле. На подземном уровне расположится паркинг на 32 машины, еще 19 машиномест устроят на улице возле здания.

Инвестор строительства гостиничного комплекса на улице Александровка — ООО ««Специализированный застройщик «Вэллби». Право застройки выиграла по итогам торгов другая организация, «Равновесие Девелопмент», но, по данным системы «Контур.Фокус», это одна и та же фирма, сменившая название. Руководит ею Евгений Караолганов, ранее работавший в областном министерстве строительного комплекса и в московском государственном учреждении по капитальному ремонту (УКРиС). Участок ушёл с аукциона за 8,3 млн рублей при стартовой цене 2,6 миллиона (это стоимость годовой аренды участка).

Участок под строительство гостиницы напротив 14-го микрорайона пытались сдать в аренду с 2018 года, но желающих не нашлось. Сначала стартовая цена была 17 миллионов рублей, при второй попытке — 11 млн. При третьей начальную цену поставили уже 2,6 млн рублей. Сразу появились предприниматели, и один из участников аукциона поднял стартовую стоимость до 50 млн. После чего почему-то не подписал договор. Второй участник торгов тоже, видимо, отказался от сделки, потому что участок снова выставили на аукцион. С четвертой попытки сделка состоялась. Новый инвестор должен построить объект в течение пяти лет.