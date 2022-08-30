«Идеальное место для клиники со стационаром, спа-центра, отеля, частной школы» — так описывает продавец участок земли в СНТ Горетовка — рядом с Зеленоградом, между Пятницким и Георгиевским шоссе. Участок площадью 4,2 га вместе со зданием бывшей школы продают на «Авито» за 260 миллионов рублей. Этой школе почти 150 лет: сначала деревянная, она выстояла в войну, потом сгорела, но была заново отстроена и работала до 80-х. Сейчас здание и парк вокруг в разрухе и запустении.
Нынешнему кирпичному зданию школы — 61 год, а вся её история отсчитывается с 1868 года, когда Модест Яковлевич Киттары, профессор и заведующий кафедрой технологии в Московском университете, купил сельцо Новое при деревне Горетовке. На своей земле он устроил образцовое крестьянское хозяйство, а затем и школу — поначалу прямо у себя в доме. В 1877 году для школы построили отдельное деревянное здание, в котором заработало Новинско-Горетовское двуклассное училище. В революционные годы школа была центром местной общественной жизни. в 1920-х годах она стала семилетней.
В 1941 году Горетовская школа пережила оккупацию, после которой быстро возобновила работу, хотя, по воспоминаниям современников, «всё было разрушено, выброшено, сожжено и уничтожено». В 1956-м году школа сгорела в пожаре, но на её месте построили новую — одноэтажную, кирпичную. Она снова стала средоточием знаний и культуры для окрестных деревень. Но в начале 1980-х годов число учеников в школе стало катастрофически убывать. Их родители получали квартиры в новых домах, построенных в Андреевке, и увозили туда детей. И в 1986 году Горетовскую школу закрыли в связи с недостатком учащихся.
Сегодня кирпичное здание школы выглядит, пожалуй, не лучше, чем деревянная школа после боёв 1941 года. Зияют оконные проёмы и полусорванные двери, внутри — запустение и разруха, местами провалена крыша. С 1990-х годов здание использовалось коммерческими структурами, но в последние годы заброшено. Двор зарос бурьяном и молодыми деревьями.
Школу окружает парк с аллеями старых деревьев, яблонями, высокими елями и клёнами. И парк, и вся территория вокруг запущены и замусорены. Через парк проходят многочисленные тропинки к прудам на реке Горетовке — ими пользуются местные жители.
Участок земли вокруг школы, включая парк, относится к землям населённых пунктов и предназначен под индивидуальное жилищное строительство, утверждает продавец — агентство недвижимости «Зелёный кит» (на публичной кадастровой карте этого участка нет). В 200 метрах — выезд на Пятницкое шоссе. По соседству — Зеленоград, в 3,6 км пути через Горетовку и Георгиевское шоссе.
Здание бывшей школы площадью 1200 кв.метров требует реконструкции, сообщает продавец. Оно одноэтажное, коридорной системы. Можно надстроить еще два этажа — например, расположить внизу кабинеты врачей, а наверху стационар. Рядом со школой сохранился жилой дом на восемь квартир, жильё оформлено в собственность. Есть котельная в отдельном здании, водозаборная скважина и водонапорная башня, собственная трансформаторная на 100 кВт.