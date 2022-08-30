Нынешнему кирпичному зданию школы — 61 год, а вся её история отсчитывается с 1868 года, когда Модест Яковлевич Киттары, профессор и заведующий кафедрой технологии в Московском университете, купил сельцо Новое при деревне Горетовке. На своей земле он устроил образцовое крестьянское хозяйство, а затем и школу — поначалу прямо у себя в доме. В 1877 году для школы построили отдельное деревянное здание, в котором заработало Новинско-Горетовское двуклассное училище. В революционные годы школа была центром местной общественной жизни. в 1920-х годах она стала семилетней.

В 1941 году Горетовская школа пережила оккупацию, после которой быстро возобновила работу, хотя, по воспоминаниям современников, «всё было разрушено, выброшено, сожжено и уничтожено». В 1956-м году школа сгорела в пожаре, но на её месте построили новую — одноэтажную, кирпичную. Она снова стала средоточием знаний и культуры для окрестных деревень. Но в начале 1980-х годов число учеников в школе стало катастрофически убывать. Их родители получали квартиры в новых домах, построенных в Андреевке, и увозили туда детей. И в 1986 году Горетовскую школу закрыли в связи с недостатком учащихся.