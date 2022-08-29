Количество вредных частиц в воздухе в выходные превысило предельно допустимые концентрации 29.08.2022 ZELENOGRAD.RU

Количество вредных частиц в воздухе в субботу и воскресенье превысило предельно допустимые концентрации. Причина — продолжающиеся лесные пожары в Рязанской области. Но теперь ветер меняется.

Среднесуточное превышение ПДК показала станция контроля воздуха, расположенная в 16-м микрорайоне (на графике).

Речь идет о твердых частицах PM10 — одной из наиболее вредных форм загрязнения воздуха из-за их способности проникать глубоко в легкие, кровоток и мозг, вызывая проблемы со здоровьем, включая сердечные приступы, респираторные заболевания и преждевременную смерть. ВОЗ относит переносимые по воздуху твердые частицы к канцерогенам группы 1, то есть к таким, которые имеют безусловные доказательства опасности возникновения опухолей у человека.

Есть ещё более «вредные» и мелкие частицы PM2.5 (то есть диаметром 2,5 микрометра) — их концентрация во время смога неизвестна, так как две зеленоградские станции контроля воздуха, которые их измеряют, находятся на профилактике.

Роспотребнадзор из-за запаха гари рекомендует ограничить пребывание детей на улице, занятие спортом на улице, побольше пить, носить на улице медицинские маски и проводить влажную уборку в помещениях.

Прямо сейчас число частиц PM10 значительно ниже ПДК и снижается.

Леса в Рязанской области горят с 7 августа. Потушить их пока не могут. От района основных пожаров до Зеленограда около 260 километров, но из-за направления ветра дым несет на Москву и дальше, на Зеленоград. Впервые сильный запах гари ощущался в Зеленограде 18 августа, а затем — 22-го.

Впрочем, с 29 августа синоптики прогнозируют изменение направления ветра — тогда дым от пожаров будет сносить от Москвы.

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Метки:
загрязнение воздуха, лесные пожары
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