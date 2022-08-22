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Запах гари от лесных пожаров в Рязанской области вновь накрыл Зеленоград 22.08.2022 ZELENOGRAD.RU

Запах гари вновь, как и в четверг, накрыл Зеленоград. Причина — продолжающиеся пожары в Рязанской области.

Дышать было довольно тяжело уже с самого утра, но по данным единственной работающей в Зеленограде станции контроля воздуха предельно допустимая концентрация частиц PM10 не достигнута.

После 11 часов запах гари и, соответственно, загрязнения воздуха частицами горения продолжает снижаться. На графике — данные станции контроля воздуха в 16-м микрорайоне (остальные не работают) по содержанию частиц PM10. Красная линия — предельно допустимая концентрация. Максимум — 43% от нее (видимо, сто процентов означает вообще невозможность дышать).

Роспотребнадзор из-за запаха гари рекомендует ограничить пребывание детей на улице, занятие спортом на улице, побольше пить, носить на улице медицинские маски и проводить влажную уборку в помещениях.

Юго-восточный ветер, который несёт гарь на Зеленоград, сохранится по прогнозу до середины вторника. К этому добавится жара до 31 градуса. Но Зеленограду повезло — основной шлейф дыма от пожаров в Рязанской области прошел мимо, это хорошо видно на спутниковой карте частиц PM2.5.

Леса в Рязанской области горят с 7 августа. Потушить их не могут. Вчера даже приняли решение эвакуировать два населенных пункта. Рязань находится на юго-востоке от Москвы. От района основных пожаров до Зеленограда около 260 километров.

Продолжаем следить за обстановкой, новость обновляется — оперативная информация в нашем телеграм-канале. Пишите, какая ситуация там, где вы находитесь, как спасаетесь от грязного воздуха.

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Метки:
загрязнение воздуха
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Обсуждение
Roman Turaev
Вчера, 11:59
Хреново конечно. 21 век, а лес потушить не можем. Техники своей чтоль нет. Странно.
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