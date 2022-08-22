Запах гари вновь, как и в четверг, накрыл Зеленоград. Причина — продолжающиеся пожары в Рязанской области.



Дышать было довольно тяжело уже с самого утра, но по данным единственной работающей в Зеленограде станции контроля воздуха предельно допустимая концентрация частиц PM10 не достигнута.

После 11 часов запах гари и, соответственно, загрязнения воздуха частицами горения продолжает снижаться. На графике — данные станции контроля воздуха в 16-м микрорайоне (остальные не работают) по содержанию частиц PM10. Красная линия — предельно допустимая концентрация. Максимум — 43% от нее (видимо, сто процентов означает вообще невозможность дышать).