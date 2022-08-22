Запах гари вновь, как и в четверг, накрыл Зеленоград. Причина — продолжающиеся пожары в Рязанской области.
Дышать было довольно тяжело уже с самого утра, но по данным единственной работающей в Зеленограде станции контроля воздуха предельно допустимая концентрация частиц PM10 не достигнута.
После 11 часов запах гари и, соответственно, загрязнения воздуха частицами горения продолжает снижаться. На графике — данные станции контроля воздуха в 16-м микрорайоне (остальные не работают) по содержанию частиц PM10. Красная линия — предельно допустимая концентрация. Максимум — 43% от нее (видимо, сто процентов означает вообще невозможность дышать).
Роспотребнадзор из-за запаха гари рекомендует ограничить пребывание детей на улице, занятие спортом на улице, побольше пить, носить на улице медицинские маски и проводить влажную уборку в помещениях.
Юго-восточный ветер, который несёт гарь на Зеленоград, сохранится по прогнозу до середины вторника. К этому добавится жара до 31 градуса. Но Зеленограду повезло — основной шлейф дыма от пожаров в Рязанской области прошел мимо, это хорошо видно на спутниковой карте частиц PM2.5.
Леса в Рязанской области горят с 7 августа. Потушить их не могут. Вчера даже приняли решение эвакуировать два населенных пункта. Рязань находится на юго-востоке от Москвы. От района основных пожаров до Зеленограда около 260 километров.
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