Запаха гари ощущается в Московском регионе из-за лесных пожаров в Рязанской области. В телеграм-канале «Зеленоград.ру» сообщают о запахе гари уже из всех районов Зеленограда и окрестностей. Утром запах может быть сильней, днем («за счет активных процессов перемешивания воздушных масс») — слабей.
Роспотребнадзор из-за запаха гари порекомендовал ограничить пребывание детей на улице, занятие спортом на улице, побольше пить, носить на улице медицинские маски и проводить влажную уборку в помещениях.
По данным станции контроля воздуха в 16-м микрорайоне, к полудню гарь начала рассеиваться.
Предельно допустимая концентрация достигнута не было. Правда, две из трех зеленоградских станции контроля воздуха показывают сейчас содержание в воздухе взвешенных частиц (PM10, PM2.5) из-за ремонта оборудования.
По состоянию на среду в Рязанской области было четыре очага пожара общей площадью свыше пятисот гектаров. Рязань находится на юго-востоке от Москвы. От района основных пожаров до Зеленограда около 260 километров.