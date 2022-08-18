Запаха гари ощущается в Московском регионе из-за лесных пожаров в Рязанской области. В телеграм-канале «Зеленоград.ру» сообщают о запахе гари уже из всех районов Зеленограда и окрестностей. Утром запах может быть сильней, днем («за счет активных процессов перемешивания воздушных масс») — слабей.

Роспотребнадзор из-за запаха гари порекомендовал ограничить пребывание детей на улице, занятие спортом на улице, побольше пить, носить на улице медицинские маски и проводить влажную уборку в помещениях.

По данным станции контроля воздуха в 16-м микрорайоне, к полудню гарь начала рассеиваться.