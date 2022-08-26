Фото: Zelenograd.ru
Магазин продуктовой сети «Верный» в корпусе 514, на въезде в Зеленоград через Московский проспект, открылся после ремонта.
В магазине теперь автоматические раздвижные двери, стало просторней, изменилось расположение некоторых отделов, обновили оформление, поставили новое оборудование, в том числе четыре кассы с движущимися лентами (раньше не было).
Банкомат «Сбербанка», который был внутри магазин до закрытия, пока не вернули.
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