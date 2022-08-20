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Большую парковку возле остановки 400-го автобуса открыли после реконструкции 20.08.2022 ZELENOGRAD.RU

Большую парковку в Никольском проезде, возле остановки 400-го автобуса на выезде из Зеленограда, открыли после реконструкции. Число машиномест на ней уменьшилось, зато положили асфальт, сделали освещение и тротуары для безопасного прохода.

Парковку торжественно открыли в субботу утром. В основном она работает, как перехватывающая — люди оставляют здесь машины, чтобы пересесть на 400-й автобус. Парковку закрыли на ремонт в апреле — всё это время машины парковались вдоль Никольского проезда или напротив остановки, рядом с жилыми домами 5-го микрорайона.

До 2016 года здесь была платная парковка на 300 машиномест, потом бизнес прогорел, но стихийная парковка осталась. Но по планам здесь должны были построить большой паркинг, который на деле мог превратиться в ещё один торговый центр, но в прошлом году стало известно, что парковку благоустроят — она останется плоскостной и бесплатной.

Машиномест после благоустройства стало меньше из-за необходимости сделать проходы и разворотную площадку для автобусов, приезжающих на кладбище. Весной мэр Собянин говорил о 254-х местах, но представитель «Жилищника» перед открытием заявил, что мест 225, из них 26 обозначены знаком «инвалид». Куда и почему делись 29 мест, неизвестно — «Жилищник» отказался предоставить проектную документация, ссылаясь на секретность.

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Метки:
парковки, гаражи, стоянки, микрорайон 5, никольский проезд
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