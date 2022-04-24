Сейчас парковку обнесли забором, на котором повесили объявление, что она будет закрыта с 25 апреля до 15 августа. Машины, которые не уберут до начала ремонта, переместят с парковки эвакуатором.

Судя по загруженности, эту парковку использовали в основном для пересадки на автобус — люди приезжали на машине к выезду из Зеленограда, оставляли машину на парковке и пересаживались на 400-й экспресс или поостановочный (в ходе ремонта сделают пешеходную дорожку к остановке).

В будни парковка была плотно занята — на ней было обычно не меньше трехсот машин (после ремонта останется 254), но в выходные она практически пустая. Где теперь люди будут оставлять свои машины, непонятно. Возможно, во дворах 5-го микрорайона или вдоль Никольского проезда.

Почему парковку надо закрывать на такой длительный срок, непонятно. Судя по описанию проекта, на месте парковки нужно просто сделать асфальт и проложить траншеи для освещения. После этого уже можно снова запускать машины. Все остальные работы (ограждение между парковкой и кладбищем, освещение) можно делать, не убирая машины. Для отдельных видов работ можно закрывать часть парковки, а разметку нанести в выходной день, когда парковка практически пустая.