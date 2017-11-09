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Больше десяти лет власти хотят построить большой паркинг на выезде из Зеленограда. Почему у них получится что-то другое? 09.11.2017 ZELENOGRAD.RU

Представитель районной администрации в очередной раз подтвердил, что на пересечении Московского проспекта и Никольского проезда собираются построить многоэтажный паркинг. Этой затее уже как минимум 10 лет, но скорее всего она обречена на провал, а под видом паркинга может появиться торговый центр.

Обычная уличная парковка на 300 машин на пересечении Московского проспекта и Никольского проезда существовала с 90-х годов. В 2014 году стоимость аренды участка выросла в пять раз. Владелец парковки не выдержал роста цен и в прошлом году закрыл её.

По данным департамента имущества Москвы, участок сдавался на условиях строительства на этом месте многоуровневого гаража-стоянки на 850 мест. Были ли прописано такое назначение в договоре 1992 года, неизвестно, но при продлении договора это условие появилось — во всяком случае, в середине 2000-х.

«Порядка 10-15 лет отводилось на то, чтобы он построил этот объект, — сказал на днях в эфире радио „Зеленоград сегодня“ замглавы управы района Савелки Сергей Князев. — Так и не построил». По его словам, департамент городского имущества готовит конкурсные процедуры, чтобы найти нового инвестора строительства многоуровневой стоянки.

Кто заполнит парковку на 850 мест, непонятно. В пешей доступности от этого участка — 5-7 минут ходьбы — расположены всего пять «башен» 5 микрорайона, в каждом около 110 квартир. Если предположить, что каждая имеет машину и желает ставить её не у подъезда, а в платном гараже, то гараж заполнится чуть больше, чем на 60 процентов. Остальным жителям 5 микрорайона до этой парковки идти будет далековато. А больше некому — рядом кладбище, храм (со своей парковкой), школа-интернат и психоневрологический диспансер.

Впрочем, в Зеленограде есть примеры, когда по документам строили паркинг, а на деле он превращался в офисный и торговый центр. Например, здание возле «Иридиума» — дом 2 по улице Гоголя.

Если для паркинга место на пересечении Московского проспекта и Никольского проезда сомнительное, то для торгового центра — вполне подходящее.

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Обсуждение
A T
9 ноября 2017
Паркинги нужны в пешей доступности для жителей всех микрорайонов. Какой-то абсурд - на выезде в тихом месте строить большой паркинг, а в местах с высокой плотностью населения - многоэтажные дома.
Фрези Грант
9 ноября 2017
Чем это место подходит для строительства торгового центра? Этот центр предполагает парковку для которой места не остается. Вокруг площадки старое кладбище, с четвертой стороны дорога, а напротив лес. Около Азбуки уже заняли тротуар под парковку, вопреки протестам жителей, а здесь нужно будет могилы заасфальтировать.
Майкл Маерс
9 ноября 2017
Да Пятёрочку там откроют и всё. У нас всего 20 Пятёрочек,а этого мало.Вот теперь и появятся вместо 7 Континента,около Школьного озера,ну и на выезде из Зеленограда.
Wild Tiger
10 ноября 2017
в МЖК есть парковка, заполненность ниже 60% при стоимости около 3 тыс/мес.
Ибо невостребовано, привыкли бросать тачки рядом с подъездом, утром не проехать, пожарке тем более.
Дмитрий Димонов
10 ноября 2017
А еще строили паркинг в Крюково, а получился ТЦ. А напротив информационный центр и тоже сейчас заполняется арендаторами. На Панфиловском вместо спортзала : Атак и куча арендаторов(есть правда Физкульт но это около 30% здания)
Человек с Земли
10 ноября 2017
в МЖК есть парковка, заполненность ниже 60%
Так они предложат новую парковку "заселять" автовладельцам с других районов...ранее прозвучал совет,пусть сами паркуются в Крюково и каждое утро ходят за машиной
Dmitry Frolov
14 ноября 2017
Автоцентру там самое место
. Marka 2
15 ноября 2017
Необходимо что-то обязательно построить? Экопарковка плоскостная и велодорожка, в идеале, которая прошла бы до МЖК в обход Храма и Никольских объектов. Если бы была явная необходимость для ТЦ, он бы уже давно там был построен, бизнесмены тоже не дураки, есть понятие "пешая доступность", особенно это касается дешевых ТЦ. Автомобилисты на дорогих авто отлично отовариваются в Азбуке, а когда рядом Верный, никто в недорогой ТЦ по дороге с двумя нерегулируемыми пешеходными переходами не пойдет.
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