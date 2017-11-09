Обычная уличная парковка на 300 машин на пересечении Московского проспекта и Никольского проезда существовала с 90-х годов. В 2014 году стоимость аренды участка выросла в пять раз. Владелец парковки не выдержал роста цен и в прошлом году закрыл её.

По данным департамента имущества Москвы, участок сдавался на условиях строительства на этом месте многоуровневого гаража-стоянки на 850 мест. Были ли прописано такое назначение в договоре 1992 года, неизвестно, но при продлении договора это условие появилось — во всяком случае, в середине 2000-х.

«Порядка 10-15 лет отводилось на то, чтобы он построил этот объект, — сказал на днях в эфире радио „Зеленоград сегодня“ замглавы управы района Савелки Сергей Князев. — Так и не построил». По его словам, департамент городского имущества готовит конкурсные процедуры, чтобы найти нового инвестора строительства многоуровневой стоянки.

Кто заполнит парковку на 850 мест, непонятно. В пешей доступности от этого участка — 5-7 минут ходьбы — расположены всего пять «башен» 5 микрорайона, в каждом около 110 квартир. Если предположить, что каждая имеет машину и желает ставить её не у подъезда, а в платном гараже, то гараж заполнится чуть больше, чем на 60 процентов. Остальным жителям 5 микрорайона до этой парковки идти будет далековато. А больше некому — рядом кладбище, храм (со своей парковкой), школа-интернат и психоневрологический диспансер.

Впрочем, в Зеленограде есть примеры, когда по документам строили паркинг, а на деле он превращался в офисный и торговый центр. Например, здание возле «Иридиума» — дом 2 по улице Гоголя.

Если для паркинга место на пересечении Московского проспекта и Никольского проезда сомнительное, то для торгового центра — вполне подходящее.