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Большую парковку в Никольском проезде благоустроят. Оплату брать не планируют 07.10.2021 ZELENOGRAD.RU

Уличную парковку, расположенную возле пересечения Московского проспекта и Никольского проезда собираются обустроить за счет городского бюджета — сделать покрытие, освещение, ограждение, ворота с калиткой.

Рядом с этой парковкой остановка 400-х автобусов — её можно использовать, как перехватывающую для тех, кто едет в Москву. Рядом Никольская церковь. Около двухсот метров до ближайших жилых домов 5-го микрорайона. 10-20 минут пешком до Дома лани и Чёрного озера.

До 2016 года здесь уже была частная платная парковка, рассчитанная на почти триста машин. Владелец закрыл её из-за слишком дорогой аренды земли и долгов. После этого парковка стала бесплатной. Машины там ставят, но не слишком много. Сейчас зеленоградский «Жилищник» заказал разработку проекта благоустройства этой парковки. А сами работы выполнят, скорее всего, в следующем году. Речь о введении платы на этой парковке после благоустройства не идёт, сообщили «Зеленоград.ру» в «Жилищнике». Площадь стоянки останется той же.

Раньше этот земельный участок предназначался для строительства многоэтажного гаража-стоянки — его должны были начать строить еще в 2005 году. Сейчас, по данным Росреестра, конкретного назначения у участка нет.

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Метки:
парковки, гаражи, стоянки, микрорайон 5, никольский проезд
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