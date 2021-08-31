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Запрещается запрещать — как одни чиновники не дали другим запретить парковку возле зеленоградских домов 31.08.2021 ZELENOGRAD.RU

Одно московское учреждение захотело запретить парковку у 11-и домов в районе Крюково. А другое забраковало эту просьбу, да и еще и решило, наоборот, поставить у семи из них знаки парковки. Оба учреждения подведомственны департаменту транспорта. Вот о чём они спорили.

Речь идет о «хаотичных парковках» у жилых корпусов 1402, 1454, 1446, 1504, 1512, 1557, 2032, 2307Б и нежилых 1508, 1515 и 1625А. Запретить парковаться у этих корпусов решило казенное учреждение «АМПП» (Администратор московского парковочного пространства), занимающееся в основном платными парковками и эвакуацией припаркованных с нарушениями машин на штрафстоянки.

А отказало ему другое казенное учреждение — ЦОДД (Центр организации дорожного движения). На том основании, что машины и так ставить некуда — «альтернативные места для организации парковок отсутствуют». Об этом говорится в протоколе комиссии по безопасности дорожного движения от 27 августа. Комиссия согласилась с выводами ЦОДД.

Кроме того, управе района Крюково поручено подумать над тем, чтобы поставить знак «Парковка» у корпусов 1454, 1508, 1512, 1515, 2032, 1625А, 2307Б. Правда, неспешно — до конца следующего года.

Что такое «хаотичная парковка», точно неизвестно, хотя московские власти оперируют этим понятием уже лет десять, объясняя создание платных парковок. Возможно, в понимании «АМПП» обязательно должен быть или разрешающий, или запрещающий парковку знак. А если их нет, вместо парковки — хаос.

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Метки:
парковки, гаражи, стоянки, микрорайон 14, микрорайон 20, микрорайон 16, микрорайон 15, микрорайон 23 (зеленый бор), цодд
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