Речь идет о «хаотичных парковках» у жилых корпусов 1402, 1454, 1446, 1504, 1512, 1557, 2032, 2307Б и нежилых 1508, 1515 и 1625А. Запретить парковаться у этих корпусов решило казенное учреждение «АМПП» (Администратор московского парковочного пространства), занимающееся в основном платными парковками и эвакуацией припаркованных с нарушениями машин на штрафстоянки.

А отказало ему другое казенное учреждение — ЦОДД (Центр организации дорожного движения). На том основании, что машины и так ставить некуда — «альтернативные места для организации парковок отсутствуют». Об этом говорится в протоколе комиссии по безопасности дорожного движения от 27 августа. Комиссия согласилась с выводами ЦОДД.

Кроме того, управе района Крюково поручено подумать над тем, чтобы поставить знак «Парковка» у корпусов 1454, 1508, 1512, 1515, 2032, 1625А, 2307Б. Правда, неспешно — до конца следующего года.

Что такое «хаотичная парковка», точно неизвестно, хотя московские власти оперируют этим понятием уже лет десять, объясняя создание платных парковок. Возможно, в понимании «АМПП» обязательно должен быть или разрешающий, или запрещающий парковку знак. А если их нет, вместо парковки — хаос.