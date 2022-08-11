Вот что здесь собираются делать

Озеленение предусматривает посадку деревьев (12 штук) и кустарников (53), устройство двух газонов из тенелюбивых и луговых трав (760 кв.м.) и цветников. Восемь деревьев вырубят.

Покрытие из резиновой крошки (740 кв.м.) и покрытие TerraWay — это прочное, но пористое покрытие, способное пропускать влагу и воздух, как обычная щебёнка. Поэтому, сообщает производитель, корневая система растений чувствует себя под ним достаточно хорошо.

Детская площадка будет из дерева. Судя по проектным решениям, это будет площадка производителя Kompan, который специализируется на уличных игровых площадках из дерева. Будет игровой комплекс «Замок», башня с горкой и качелями, полоса препятствий, деревянная карусель, отдельностоящие качели, домик-хижина.