От детской площадки на улице Юности, рядом с музыкальной школой, осталось одно название и большая поляна. Теперь на ней начали большое благоустройство. По проекту здесь будет детская площадка из дерева, газоны, цветники, новые дорожки. Правда, непонятно, когда — работы начали с большим опозданием.
Это очень милое место — расположено прямо на улице Юности, но так густо окружено зеленью, что пройдешь мимо, если не знать. К началу нынешнего ремонта от площадки осталась только сеть дорожек из брусчатки, несколько лавочек и песочница. При этом на ней постоянно кто-то был — и чаще даже не родители с детьми.
Озеленение предусматривает посадку деревьев (12 штук) и кустарников (53), устройство двух газонов из тенелюбивых и луговых трав (760 кв.м.) и цветников. Восемь деревьев вырубят.
Покрытие из резиновой крошки (740 кв.м.) и покрытие TerraWay — это прочное, но пористое покрытие, способное пропускать влагу и воздух, как обычная щебёнка. Поэтому, сообщает производитель, корневая система растений чувствует себя под ним достаточно хорошо.
Детская площадка будет из дерева. Судя по проектным решениям, это будет площадка производителя Kompan, который специализируется на уличных игровых площадках из дерева. Будет игровой комплекс «Замок», башня с горкой и качелями, полоса препятствий, деревянная карусель, отдельностоящие качели, домик-хижина.
Вся эта красота, включая работы стоит 14 миллионов рублей. Контракт на «обустройство территории 5-го квартал Крюковского лесопарка, прилегающей к корпусу 320» (хотя корпус не прилегает, а напротив) «Московское управление природными территориями» (Мосприрода) заключила с компанией «Альфа-Строй» ещё в конце мая. Срок контракта — пять месяцев. С июня должны был приступить к работе, но по непонятной причине задержались — работать начали только в минувшую субботу.
Заработает ли обновленная площадка с началом весны или, как это часто бывает с «Мосприродой», работы неприлично затянутся, пока неизвестно. Сейчас неторопливо занимаются разбором дорожек. Рабочих на площадке почти не видно.