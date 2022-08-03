Об этом «Зеленоград.ру» рассказали в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис Москва». Сейчас пройти на площадку «Алабушево» могут только сотрудники или гости предприятий, работающих на её территории — по пропуску, через КПП. В планах особой зоны — развивать территорию и её общественную значимость в городе. Как будет организован режим общего доступа и где именно будут расположены спортплощадки и пикниковые зоны, пока не уточняется.

На площадке «Алабушево» расположена обширная природная территория вдоль реки Сходни, которая пересекает её с севера на юг. На ней уже давно хотели разместить большую зону отдыха и рекреационные объекты. Но до сих пор вся инфраструктура для досуга и спорта существовала только на макете площадки.