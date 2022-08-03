На территории Алабушево заканчивается строительство шести спортивных площадок, оснащенных тренажёрами, и зон барбекю, где можно будет организовывать пикники с друзьями. Доступ к ним планируется открыть для всех желающих.
Об этом «Зеленоград.ру» рассказали в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис Москва». Сейчас пройти на площадку «Алабушево» могут только сотрудники или гости предприятий, работающих на её территории — по пропуску, через КПП. В планах особой зоны — развивать территорию и её общественную значимость в городе. Как будет организован режим общего доступа и где именно будут расположены спортплощадки и пикниковые зоны, пока не уточняется.
На площадке «Алабушево» расположена обширная природная территория вдоль реки Сходни, которая пересекает её с севера на юг. На ней уже давно хотели разместить большую зону отдыха и рекреационные объекты. Но до сих пор вся инфраструктура для досуга и спорта существовала только на макете площадки.
«В „Алабушево“ все только начинается» , — считают в ОЭЗ «Технополис Москва». Первым рекреационным объектом стал сквер с амфитеатром, сценой, перголами и ландшафтным дизайном, который появился два года назад у въезда на площадку «Алабушево» с проспекта Генерала Алексеева. Сквер уже используют для отдыха работников компаний-резидентов ОЭЗ и быввает открыт для горожан — хотя и нечасто.
В последнюю субботу июля там провели открытый и бесплатный мастер-класс по латино-американским танцам. Попасть на него можно было по кодовому слову «Танцы» и предварительной регистрации. «Любой житель Зеленограда мог в этот день погулять по территории, поучить зажигательные движения или просто хлопать участникам танцевального марафона» , — рассказывают организаторы.
«Еще одна замечательная возможность побывать в Алабушево, сделать красивые фотографии, полюбоваться здешними пейзажами,» — поделилась зеленоградка Екатерина Скворцова. В числе участников мастер-класса были и сотрудники компаний-резидентов ОЭЗ, их родственники и друзья, и танцоры из хореографических коллективов Зеленограда.
На День города в начале сентября в Алабушево также планируют программу для всех горожан.