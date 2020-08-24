У въезда на площадку «Алабушево» особой экономической зоны в конце проспекта Генерала Алексеева появился красивый сквер с амфитеатром, сценой, перголами и ландшафтным дизайном. И хотя он находится за контрольно-пропускным пунктом, в администрации особой зоны рассчитывают открывать к нему доступ и использовать сквер не только для отдыха работников компаний-резидентов ОЭЗ, но и для всех горожан. Организаторов мероприятий приглашают к сотрудничеству.
«Это рекреационная и креативная зона площадки, также здесь планируется проведение масштабных городских праздников. Например, „Алабушево“ станет одной из площадок проведения Дня города, — рассказал „Зеленоград.ру“ Геннадий Дёгтев, генеральный директор ОЭЗ „Технополис Москва“. — В целом, сквер полностью готов для проведения мероприятий разного направления, например, спортивных или культурно-массовых. На время проведения праздников территория ОЭЗ будет доступной для всех. Нам важно, чтобы жители Зеленограда знали об одной из ключевых площадок экономической зоны и воспринимали ее не только как место работы, то и как пространство для разностороннего развития».
На территории сквера расположился камерный амфитеатр, разноуровневые арки, скамейки для отдыха, в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья. Оборудована зона фудкорта с возможностью размещения уличного кафе. Компании-резиденты особой зоны уже используют сквер в качестве бесплатного коворкинга под открытым небом.
Направлять предложения по организации мероприятия на площадке можно на адрес электронной почты pr@technomoscow.ru, сообщили в администрации ОЭЗ: «Мы открыты для любых инициатив и городских сообществ». Организаторам готовы оказывать помощь и предоставлять оборудование.
Инновационный сквер — так его называют в особой зоне — это один из первых объектов масштабного проекта благоустройства на площадке «Алабушево». Проект будет окончательно реализован, когда на преобладающем большинстве земельных участков будут введены в эксплуатацию производства резидентов особой экономической зоны, рассказали в ОЭЗ. Ожидается, что это произойдет до конца 2023 года. В перспективе будет создана большая рекреационная зона на природной территории — по берегам реки Сходня, которая пересекает всю площадку: там сделают набережные, сеть прогулочных дорожек, вечернее освещение, мостики, площадки для отдыха и занятий спортом.
На площадке «Алабушево» уже размещены 28 резидентов ОЭЗ, строится более 20 инновационных предприятий. В июле-августе началась сдача в аренду помещений в первых трех инновационных лабораторно-промышленных корпусах (ИЛПК), построенных особой зоной — это помещения от административного до производственного профиля, в том числе под «чистые комнаты» (общая площадь их в ИЛПК в 29 тысяч кв.метров); одновременно в аренду выставили помещения в новом административно-деловом центре по соседству (общая площадь 18 тысяч кв.метров). Спрос на арендные предложения оказался высоким, почти все помещения уже сданы. По будням запущен экспресс от Крюково и в «Технополисе «Москва» сообщают, что продолжают активно заниматься проблемой транспортной доступности территории.