Направлять предложения по организации мероприятия на площадке можно на адрес электронной почты pr@technomoscow.ru, сообщили в администрации ОЭЗ: «Мы открыты для любых инициатив и городских сообществ». Организаторам готовы оказывать помощь и предоставлять оборудование.

Инновационный сквер — так его называют в особой зоне — это один из первых объектов масштабного проекта благоустройства на площадке «Алабушево». Проект будет окончательно реализован, когда на преобладающем большинстве земельных участков будут введены в эксплуатацию производства резидентов особой экономической зоны, рассказали в ОЭЗ. Ожидается, что это произойдет до конца 2023 года. В перспективе будет создана большая рекреационная зона на природной территории — по берегам реки Сходня, которая пересекает всю площадку: там сделают набережные, сеть прогулочных дорожек, вечернее освещение, мостики, площадки для отдыха и занятий спортом.