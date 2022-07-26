Участок на улице Летчицы Тарасовой — напротив корпуса 2032 — выставят на торги для строительства кафе, чтобы найти инвестора. Такое решение приняла градостроительно-земельная комиссия, возглавляемая мэром Сергеем Собяниным. Этот проект раньше одобрили на публичных слушаниях.
Здание общей площадью более 720 квадратных метров планируется строить на участке площадью 1400 квадратных метров. Предельная высота будущего здания — 10 метров. Судя по проектной картинке, рядом устроят парковку.
Строительство ресторана или кафе на улице Летчицы Тарасовой было запланировано проектом реновации 19-го микрорайона, но как коммерческий проект одобрено мэрией отдельно.
Поскольку вид разрешенного использования участка изменился — с фактического (что есть на участке) на капитальное строительство, потребовалось общественное обсуждение проекта. В ходе слушаний некоторые люди просили оставить не трогать этот зелёный уголок, где они гуляют, но все голоса против не были рекомендованы к учету (официальная формулировка). Поскольку голосов «за» в итоге было больше, проект считается одобренным большинством участников голосования.