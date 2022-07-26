Здание общей площадью более 720 квадратных метров планируется строить на участке площадью 1400 квадратных метров. Предельная высота будущего здания — 10 метров. Судя по проектной картинке, рядом устроят парковку.

Строительство ресторана или кафе на улице Летчицы Тарасовой было запланировано проектом реновации 19-го микрорайона, но как коммерческий проект одобрено мэрией отдельно.

Поскольку вид разрешенного использования участка изменился — с фактического (что есть на участке) на капитальное строительство, потребовалось общественное обсуждение проекта. В ходе слушаний некоторые люди просили оставить не трогать этот зелёный уголок, где они гуляют, но все голоса против не были рекомендованы к учету (официальная формулировка). Поскольку голосов «за» в итоге было больше, проект считается одобренным большинством участников голосования.