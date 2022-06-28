В очередной раз в Москве поднимают цены на горячую и холодную воду, канализацию, отопление и электричество. Предыдущее подорожание «коммуналки» было год назад. Квартплата, стоимость взносов на капремонт и прочих услуг не меняется. Нижеприведенные данные — тарифы с 1 июля для «старой» Москвы, включая Зеленоград.
Одноставочный тариф: 5,43 (было 5,15)
Тариф «день-ночь»: днем — 6,24, ночью — 1,88 (было 5,92 и 1,74).
Тариф по зонам суток:
- пик (7:00—10:00, 17:00—21:00) — 6,52 (было 6,18)
- полупик (10:00—17:00, 21:00—23:00) — 5,43 (было 5,15)
- ночь (23:00—7:00) — 1,88 (было 1,74)
Холодная вода: 45,88 (было 43,57)
Горячая вода: 223,4 (было 211,67)
Водоотведение: 35,53 (было 32,02)
Тариф зависит от схемы теплоснабжения — открытая она или закрытая.
Дома с открытой схемой — 2100,55 (было 2033,84 — для жителей домов, подключенных к тепловой сети до тепловых пунктов, без дополнительного преобразования на ЦТП).
Дома с закрытой схемой — 2684, 36 (было 2546,83 — для подключенных после тепловых пунктов или на тепловых пунктах, с дополнительным преобразованием на ЦТП).
Льготы и субсидии сохраняются. Жилищные тарифы — квартплата, содержание и текущий ремонт, взносы за капремонт, вывоз мусора, дополнительные услуги (домофон, антенна) не меняются.
В конце 2018 года департамент экономической политики и развития установил тарифы для населения на услуги отопления, водоснабжения и водоотведения, которые будут действовать в 2019—2023 годах. Практика утверждения тарифов на пять лет в Москве применена впервые, индексация будет происходить ежегодно 1 июля. 2019 год стал исключением — цены на коммунальные услуги подняли дважды, в январе и июле. Столичные власти объяснили это изменением ставки НДС.
Предыдущее подорожание коммунальных услуг произошло в июле 2021 года. Тогда цены выросли в среднем на 4-6 процентов. С 1 января 2022 года выросла ежемесячная плата за вывоз мусора и за капремонт домов — до 20,99 руб. за квадратный метр общей площади в месяц (было 19,52).