Отопление (цена за 1 Гкал)

Тариф зависит от схемы теплоснабжения — открытая она или закрытая.

Дома с открытой схемой — 2100,55 (было 2033,84 — для жителей домов, подключенных к тепловой сети до тепловых пунктов, без дополнительного преобразования на ЦТП).

Дома с закрытой схемой — 2684, 36 (было 2546,83 — для подключенных после тепловых пунктов или на тепловых пунктах, с дополнительным преобразованием на ЦТП).

Тарифы на горячую воду и отопление до 2023 года