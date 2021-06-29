Электричество, тепло и вода подорожают с 1 июля 2021 года 29.06.2021 ZELENOGRAD.RU

Плата за коммунальные услуги вырастет для москвичей с июля в среднем на 4-6%. Тарифы на содержание и капремонт домов не меняются.

Электричество

Одноставочный тариф: 5,15 руб/кВтч

Тариф «день-ночь»:

  • день — 5,92
  • ночь — 1,74

Тариф по зонам суток:

  • пик (7:00—10:00, 17:00—21:00) — 6,15 (было 5,84, +5,3%)
  • полупик (10:00—17:00, 21:00—23:00) — 5,18 (было 4,87, +6,3%)
  • ночь (23:00—7:00) — 1,74 (было 1,63, +6,7%)

Вода

Холодная вода и водоотведение: 43,57 и 32,02 руб/кубометр соответственно (было 42,30 и 30,90, +3-3,6%)

Холодная вода — это питьевая вода, водоотведение — слив воды в канализацию.

Горячая вода: 211,67 руб/кубометр (было 205,15, +3,18%).

Отопление (цена за 1 Гкал)

Тариф зависит от схемы тепло-водоснабжения — открытая или закрытая.

Дома с открытой схемой — 2033,84 рубля (для жителей домов, подключенных к тепловой сети до тепловых пунктов, без дополнительного преобразования на ЦТП). Было 1970,40 руб., +3,22%

Дома с закрытой схемой — 2546,83 рубля (для подключенных после тепловых пунктов или на тепловых пунктах, с дополнительным преобразованием на ЦТП). Было 2467,38 руб., +3,22%.

Тарифы на горячую воду и отопление до 2023 года

Льготы и субсидии сохраняются. Жилищные тарифы — квартплата, содержание и текущий ремонт, взносы за капремонт — с 1 июля не меняются, они подорожали с начала года. Предыдущее подорожание коммунальных услуг было в июле 2020 года.

Предельный рост тарифов на коммунальные услуги составит во втором полугодии 2021 года 4,6% - такой документ подписал в декабре 2020-го мэр Сергей Собянин. Тем не менее, электроэнергия по отдельным пунктам дорожает больше чем на пять процентов.

В конце 2018 года департамент экономической политики и развития установил тарифы для населения на услуги отопления, водоснабжения и водоотведения, которые будут действовать в 2019—2023 годах. Практика утверждения тарифов на пять лет в Москве применена впервые, индексация будет происходить ежегодно 1 июля. 2019 год стал исключением — цены на коммунальные услуги подняли дважды, в январе и июле. Столичные власти объяснили это изменением ставки НДС.

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Метки:
жкх, отопление, горячая вода, электричество, тарифы на жку
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