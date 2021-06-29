Льготы и субсидии сохраняются. Жилищные тарифы — квартплата, содержание и текущий ремонт, взносы за капремонт — с 1 июля не меняются, они подорожали с начала года. Предыдущее подорожание коммунальных услуг было в июле 2020 года.



Предельный рост тарифов на коммунальные услуги составит во втором полугодии 2021 года 4,6% - такой документ подписал в декабре 2020-го мэр Сергей Собянин. Тем не менее, электроэнергия по отдельным пунктам дорожает больше чем на пять процентов.

В конце 2018 года департамент экономической политики и развития установил тарифы для населения на услуги отопления, водоснабжения и водоотведения, которые будут действовать в 2019—2023 годах. Практика утверждения тарифов на пять лет в Москве применена впервые, индексация будет происходить ежегодно 1 июля. 2019 год стал исключением — цены на коммунальные услуги подняли дважды, в январе и июле. Столичные власти объяснили это изменением ставки НДС.