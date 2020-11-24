О повышении тарифов сообщает мэрия. Соответствующее постановление еще не опубликовано. Решение об индексации тарифов на коммунальные услуги будет принято позднее и вступит в силу не раньше 1 июля 2021 года.



Отмечается, что в целом совокупный рост платежа за жилищно-коммунальные услуги с января будет ниже ожидаемого уровня инфляции (3,5 процента). Льготы и субсидии на оплату услуг ЖКХ сохраняются.



Предыдущее подорожание квартплаты и платы за капитальный ремонт было в январе 2020 года. А плата за электроэнергию, тепло и воду выросла на 4-5% в июле.