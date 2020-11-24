Мэрия поднимет тарифы на содержание и пользование жилым помещением, а также ежемесячную плату за капитальный ремонт дома с 1 января 2021 года. Цены на коммунальные услуги (вода, отопление, электричество) до июля не изменятся.
Содержание жилого помещения подорожает на 4,6%, цена за 1 кв. м общей площади квартиры в месяц:
- квартира в доме со всеми удобствами: на 1 этаже — 27,80, на остальных этажах — 31,89 руб.
- дом без мусоропровода: 25,79 и 29,43 рубля соответственно
- дом без лифта — 27,80 руб.
Год назад содержание жилого помещения подорожало в среднем на 5%.
Плата за пользование жилым помещением для нанимателей (неприватизированные квартиры) подорожает на 3,5% — 26,42 руб. (для Москвы за пределами Третьего транспортного кольца) за 1 кв. м общей площади в месяц.
Взнос на капитальный ремонт жилых домов подорожает на 3,5%: минимальный размер ежемесячного взноса взноса — 19,55 руб. за 1 квадратный метр общей площади.
Год назад эту минимальную ставку подняли на 3,7%.
О повышении тарифов сообщает мэрия. Соответствующее постановление еще не опубликовано. Решение об индексации тарифов на коммунальные услуги будет принято позднее и вступит в силу не раньше 1 июля 2021 года.
Отмечается, что в целом совокупный рост платежа за жилищно-коммунальные услуги с января будет ниже ожидаемого уровня инфляции (3,5 процента). Льготы и субсидии на оплату услуг ЖКХ сохраняются.
Предыдущее подорожание квартплаты и платы за капитальный ремонт было в январе 2020 года. А плата за электроэнергию, тепло и воду выросла на 4-5% в июле.