Электричество, отопление и вода подорожают с 1 июля 2020 года 19.06.2020 ZELENOGRAD.RU

Плата за электроэнергию, тепло и воду вырастет для москвичей в среднем на 4-5%. Квартплата и взносы на капремонт до 1 января — без изменений.

Электричество

Одноставочный тариф: 4,87 руб/кВтч

Тариф «день-ночь»: день — 5,60, ночь — 1,63.

Тариф по зонам суток: пик (7:00—10:00, 17:00—21:00) — 5,84 рубля, полупик (10:00—17:00, 21:00—23:00) — 4,87, ночь (23:00—27:00) — 1,63.

Вода

Холодная вода и водоотведение: 42,30 и 30,90 руб/кубометр соответственно. Холодная вода — это питьевая вода, водоотведение — слив воды в канализацию.

Горячая вода: 205,15 руб/кубометр.

Отопление (цена за 1 Гкал )

Тариф зависит от схемы тепло-водоснабжения — открытая или закрытая.

Дома с открытой схемой — 1970,40 рубля (для жителей домов, подключенных к тепловой сети до тепловых пунктов, без дополнительного преобразования на ЦТП).

Дома с закрытой схемой — 2467,38 рубля (для подключенных после тепловых пунктов или на тепловых пунктах, с дополнительным преобразованием на ЦТП).

Льготы и субсидии сохраняются. Жилищные тарифы — квартплата, содержание и текущий ремонт, взносы за капремонт — не меняются. Предыдущее подорожание электричества, отопления и воды было год назад, а с 1 января в Москве подняли ставки на содержание и капитальный ремонт многоквартирных домов.

В конце 2018 года столичный департамент экономической политики и развития установил тарифы для населения на услуги отопления, водоснабжения и водоотведения, которые будут действовать в 2019—2023 годах. Практика утверждения тарифов на пять лет в Москве применена впервые, индексация будет происходить ежегодно 1 июля. 2019 год стал исключением — цены на коммунальные услуги подняли дважды, в январе и июле. Столичные власти объяснили это изменением ставки НДС.

Больше половины участников опроса «Зеленоград.ру» тратят на «коммуналку» более 30% своих расходов.

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме



E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
тарифы на жку, коммунальные платежи
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Вход в подъезд с помощью распознавания лица внедряют в шести домах Зеленограда Новости
В МФЦ снова можно попасть без предварительной записи Новости
Мэрия согласовала проект нового дома в 9-м микрорайоне. Правда, его строят уже несколько месяцев Новости
По дороге из Зеленограда в Москву снесли самострои с шинами, надгробиями и цветметом Новости
В электричках начали устанавливать бесконтактные санитайзеры для рук Новости
Электричество, отопление и вода подорожают с 1 июля 2020 года Новости
«Лента» запустила доставку заказов по Зеленограду Новости
Салюта и других мероприятий в честь парада Победы в Зеленограде не будет Новости
В Черной Грязи установили монумент сотрудникам НКВД Новости
Мэрия учтет результаты тестового голосование по поправкам в Конституцию. Решают, куда вкладывать деньги — в парковки или в газоны Новости
Как поликлиники, больница и роддом возвращаются к обычной работе после эпидемии. Первый этап Новости
Первую росcийскую вакцину от коронавируса будут производить в Зеленограде. Начались её клинические испытания Новости
Конечную остановку ещё четырех автобусов могут перенести в 17-й микрорайон Новости
Как хозяева Крюково стали прототипами героев «Евгения Онегина», а на месте их усадьбы теперь строят многоэтажки Истории
Жильцы перестанут следить за счетчиками электричества: снимать показания, обслуживать и заменять их будут энергетики Новости
Расследовать каждый случай пожара в мусорных контейнерах в течение суток распорядился префект. Так полиция сможет искать поджигателей Новости
Гендиректором МТППК назначен Константин Воронцов. Он вернулся на эту должность спустя три года Новости
Мусор из разных баков сваливают в одну машину. Но только в одном микрорайоне Зеленограда. Смотрите видео Новости
Пропал 84-летний зеленоградец Олег Кассель. Помогите найти Новости
Где в Зеленограде самая роскошная сирень? Прекрасные фото 13 разных сортов Блоги
© 1997–2020 Зеленоград.ру