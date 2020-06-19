Плата за электроэнергию, тепло и воду вырастет для москвичей в среднем на 4-5%. Квартплата и взносы на капремонт до 1 января — без изменений.
Одноставочный тариф: 4,87 руб/кВтч
Тариф «день-ночь»: день — 5,60, ночь — 1,63.
Тариф по зонам суток: пик (7:00—10:00, 17:00—21:00) — 5,84 рубля, полупик (10:00—17:00, 21:00—23:00) — 4,87, ночь (23:00—27:00) — 1,63.
Холодная вода и водоотведение: 42,30 и 30,90 руб/кубометр соответственно. Холодная вода — это питьевая вода, водоотведение — слив воды в канализацию.
Горячая вода: 205,15 руб/кубометр.
Тариф зависит от схемы тепло-водоснабжения — открытая или закрытая.
Дома с открытой схемой — 1970,40 рубля (для жителей домов, подключенных к тепловой сети до тепловых пунктов, без дополнительного преобразования на ЦТП).
Дома с закрытой схемой — 2467,38 рубля (для подключенных после тепловых пунктов или на тепловых пунктах, с дополнительным преобразованием на ЦТП).
Льготы и субсидии сохраняются. Жилищные тарифы — квартплата, содержание и текущий ремонт, взносы за капремонт — не меняются. Предыдущее подорожание электричества, отопления и воды было год назад, а с 1 января в Москве подняли ставки на содержание и капитальный ремонт многоквартирных домов.
В конце 2018 года столичный департамент экономической политики и развития установил тарифы для населения на услуги отопления, водоснабжения и водоотведения, которые будут действовать в 2019—2023 годах. Практика утверждения тарифов на пять лет в Москве применена впервые, индексация будет происходить ежегодно 1 июля. 2019 год стал исключением — цены на коммунальные услуги подняли дважды, в январе и июле. Столичные власти объяснили это изменением ставки НДС.
Больше половины участников опроса «Зеленоград.ру» тратят на «коммуналку» более 30% своих расходов.