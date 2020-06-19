Льготы и субсидии сохраняются. Жилищные тарифы — квартплата, содержание и текущий ремонт, взносы за капремонт — не меняются. Предыдущее подорожание электричества, отопления и воды было год назад, а с 1 января в Москве подняли ставки на содержание и капитальный ремонт многоквартирных домов.

В конце 2018 года столичный департамент экономической политики и развития установил тарифы для населения на услуги отопления, водоснабжения и водоотведения, которые будут действовать в 2019—2023 годах. Практика утверждения тарифов на пять лет в Москве применена впервые, индексация будет происходить ежегодно 1 июля. 2019 год стал исключением — цены на коммунальные услуги подняли дважды, в январе и июле. Столичные власти объяснили это изменением ставки НДС.

Больше половины участников опроса «Зеленоград.ру» тратят на «коммуналку» более 30% своих расходов.