Задержка с началом работ на старом мосту связана с тем, что подрядчик сейчас находится на другом объекте на Георгиевском проспекте, пояснили «Зеленоград.ру» в ГБУ «Гормост» (эксплуатирует, в числе прочего, автомобильные и пешеходные мосты и тоннели).

В общем, эта задержка к лучшему — с началом лета уменьшится автомобильный трафик в часы пик за счет детей, которых отвозят в школы. Кроме того, в мае шли ремонтные работы на Панфиловском проспекте. Из-за этого Крюковская эстакада уже вставал в «бордовой» пробке. Одновременный ремонт двух путепроводов через железную дорогу вызвал бы ещё больше проблем.

В Старокрюковском проезде разберут конструкции старых деформационных швов и установят новые. В местах установки проведут армирование и бетонирование конструкций швов и так называемых переходных зон. По условиям работы, на каждом участке будет установлен технологический перерыв на срок не менее семи суток для набора прочности бетона. Ремонт деформационных швов на одной полосе движения занимает около двух недель.