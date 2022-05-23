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Начало ремонта на старом мосту задерживается. Это и к лучшему — к лету трафик станет меньше 23.05.2022 ZELENOGRAD.RU

Начало работы в Старокрюковском проезде (он же — старый мост через железную дорогу) отложили на две недели. Из-за переноса начала работ на начало лета пробки могут быть меньше, хотя причина и не в заботе о водителях.

Ограничение движения из-за замены деформационных швов эстакады планировали начать с 14 мая, но теперь их начнут примерно 27-28 мая. Ремонт проведут поэтапно, с последовательным перекрытием только одной полосы движения автотранспорта в каждом направлении. Работы будут вестись круглосуточно. Срок работ — два с лишним месяца.

Задержка с началом работ на старом мосту связана с тем, что подрядчик сейчас находится на другом объекте на Георгиевском проспекте, пояснили «Зеленоград.ру» в ГБУ «Гормост» (эксплуатирует, в числе прочего, автомобильные и пешеходные мосты и тоннели).

В общем, эта задержка к лучшему — с началом лета уменьшится автомобильный трафик в часы пик за счет детей, которых отвозят в школы. Кроме того, в мае шли ремонтные работы на Панфиловском проспекте. Из-за этого Крюковская эстакада уже вставал в «бордовой» пробке. Одновременный ремонт двух путепроводов через железную дорогу вызвал бы ещё больше проблем.

В Старокрюковском проезде разберут конструкции старых деформационных швов и установят новые. В местах установки проведут армирование и бетонирование конструкций швов и так называемых переходных зон. По условиям работы, на каждом участке будет установлен технологический перерыв на срок не менее семи суток для набора прочности бетона. Ремонт деформационных швов на одной полосе движения занимает около двух недель.

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Метки:
ремонт и строительство дорог, старокрюковский проезд, старый мост
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Обсуждение
Борис Хромов
23 мая
Цитата: В Старокрюковском проезде разберут конструкции старых деформационных швов и установят новые.
Когда успели стать старыми, если их полностью меняли в середине 90-х?
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