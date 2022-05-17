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«Бордовая» пробка образовалась на Крюковской эстакаде из-за ремонта асфальта 17.05.2022 ZELENOGRAD.RU

Во вторник днём на Крюковской эстакаде («новом» мосту) образовалась серьёзная пробка — там перекладывают асфальт.

Это происходит на фоне объявленного ремонта «старого» моста, где тоже ограничивают движение. Эти работы делают разные организации, которые, похоже, не координируются между собой.

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Метки:
ремонт и строительство дорог, пробки, крюковская эстакада
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