На «старом мосту» ограничат движение на два с лишним месяца
Во вторник днём на Крюковской эстакаде («новом» мосту) образовалась серьёзная пробка — там перекладывают асфальт.
Фото: Александр Невский / Подслушано Зеленоград
Это происходит на фоне объявленного ремонта «старого» моста, где тоже ограничивают движение. Эти работы делают разные организации, которые, похоже, не координируются между собой.
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