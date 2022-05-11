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На «старом мосту» ограничат движение на два с лишним месяца 11.05.2022 ZELENOGRAD.RU

В Старокрюковском проезде (он же - старый мост через железную дорогу) ограничат движения с 14 мая по 23 июля, с обеих сторон. Причина — проведение строительных работ, сообщает департамент транспорта.

На эстакаде планируется замена конструкций деформационных швов, сообщили в бюджетном учреждении «Гормост». Дорожные мастера разберут конструкции старых деформационных швов и установят новые. В местах установки проведут армирование и бетонирование конструкций швов и так называемых переходных зон. По условиям работы, на каждом участке будет установлен технологический перерыв на срок не менее семи суток для набора прочности бетона. Ремонт деформационных швов на одной полосе движения занимает около двух недель.

Ремонт проведут поэтапно, всегда с перекрытием только одной полосы движения автотранспорта в каждом направлении. Работы будут вестись круглосуточно.

«Старый» мост частично закрывали на ремонт два года назад. Тогда работы были связаны с текущим ремонтом бетонного основания мостового полотна, а также с полной или частичной заменой гидроизоляции. Тогда это привело к пробкам на прилегающих дорогах.

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Метки:
ремонт и строительство дорог, старокрюковский проезд
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Обсуждение
Чудин Паша
Вчера, 03:19
Создается впечатление, что у нас дороги и мосты делаются не для движения автомобилей, а для "распила" бабла ремонтниками. Постоянно всё и везде ремонтируют и ремонтируют...
Владимир Левин
Вчера, 06:43
Даааа... теперь всё лето утром и вечером в районе Крюкова будет дорожный коллапс. Там и сейчас с двумя открытыми полосами пробки.
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