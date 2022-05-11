На эстакаде планируется замена конструкций деформационных швов, сообщили в бюджетном учреждении «Гормост». Дорожные мастера разберут конструкции старых деформационных швов и установят новые. В местах установки проведут армирование и бетонирование конструкций швов и так называемых переходных зон. По условиям работы, на каждом участке будет установлен технологический перерыв на срок не менее семи суток для набора прочности бетона. Ремонт деформационных швов на одной полосе движения занимает около двух недель.

Ремонт проведут поэтапно, всегда с перекрытием только одной полосы движения автотранспорта в каждом направлении. Работы будут вестись круглосуточно.

«Старый» мост частично закрывали на ремонт два года назад. Тогда работы были связаны с текущим ремонтом бетонного основания мостового полотна, а также с полной или частичной заменой гидроизоляции. Тогда это привело к пробкам на прилегающих дорогах.