Тарифы на электричку проверила прокуратура и выяснила, что их завысили за счет доступа интернета 06.05.2022 ZELENOGRAD.RU

Транспортная прокуратура утверждает, что в стоимость проезда на электричке «необоснованно» включили услугу доступа в интернет. Обвиняют в этом МТППК и других перевозчиков. Это нужно исправлять, но пока цены на проезд в электричке не изменятся.

В МТППК «Зеленоград.ру» сказали, что пока в компанию не поступали представления и какие-либо другие документы из прокуратуры. И отметили, что тарифы на проезд в пригородных поездах по территории каждого региона [например, Москвы, Московской области, Тверской области] устанавливают правительства этого региона. А на формирование экономически обоснованных тарифов «влияет множество факторов, в том числе расходы компании-перевозчика». Компания направляет в регионы перечень всех своих расходов, и они могут быть как учтены, так и отклонены при формировании тарифов и расчете субсидий. Решение о включении той или иной статьи расходов принимаются регионами самостоятельно.

Региональные власти утверждают тарифы только на 6000-е пригородные поезда (которые идут со всеми или почти со всеми остановками). А тариф на проезд в скорых 7000-х (это экспрессы) устанавливает сам перевозчик. В случае с экспрессами власти лишь регулируют индекс — стоимость не больше чем вдвое дороже проезда в обычной электричке.

В числе других найденных нарушений, прокуратура обратила внимание, что Тверская область (где тоже работает МТППК) не выплатила перевозчику субсидию, то есть не возместила затраты на пассажирские перевозки по территории региона. Речь идет об убытках, понесенных транспортной компанией из-за перевозки льготников или обычных пассажиров по установленным регионом тарифам. Министру транспорта Тверской области тоже внесено представление об устранении этого нарушения.

Кроме того, перевозчики направляли в орган тарифного регулирования не полный комплект документов и предоставляли расходы, не связанные с пассажирскими перевозками. МТППК в данном случае не упоминается, приводится пример ЦППК (занимается пассажирскими перевозками на всех московских направлениях, кроме Ленинградского) — «в заявке по установлению тарифов указаны расходы на приобретение в лизинг и содержание легковых автомобилей, а также консультативные услуги юридического характера». Руководителям пассажирских компаний внесены представления, устранение нарушений контролируется прокуратурой.

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Метки:
электричка, общественный транспорт, доступ в интернет, мтппк
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