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Вечернюю «Ласточку» до Крюково заменят на поезд до Твери. Пассажиры ждут столпотворения 11.04.2022 ZELENOGRAD.RU

Вечернюю «Ласточку-экспресс» до Крюково в 17:45 заменят на поезд до Твери. Перевозчик МТППК объявил о назначении с 27 апреля новых электричек до Твери, но потом выяснилось, что один из «новых» поездов подвинул в расписании «Ласточку» до Зеленограда на более раннее время. Некоторые пассажиры из Зеленограда недовольны — теперь им придется делить поезд с пассажирами, которые едут до Твери.

В результате изменений поезд 7562 Москва—Крюково, отправлением в 17:45, будет отправляться в 17:10 по маршруту Москва—Конаково (прибытие в Крюково в 17:38). А поезд 7560 Москва—Конаково, отправление в 17:05, будет отправляться в 17:03 по маршруту Москва — Крюково (прибытие в 17:33). Таким образом в начале часа останется по-прежнему одна «Ласточка» до Крюково.

А вот позже крюковских «Ласточек» уже не будет до 18:07. Но будут две тверские «Ласточки» в 17:46 (новая) и в 17:56.

Хотя МТППК говорит, что поезд в 17:45 не отменен, а лишь передвинут в расписании, но для пассажиров, которые ездили на нём, это равносильно отмене — они же не могут уехать на полчаса раньше. В итоге они ожидают, что до дома им придётся ехать в переполненной тверской «Ласточке».

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Метки:
электричка, поезд "ласточка", мтппк
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Обсуждение
Юрий Евстифеев
13 часов назад
"Некоторые пассажиры из Зеленограда недовольны — теперь им придется делить поезд с пассажирами, которые едут до Твери." А некоторые пассажиры из Твери недовольны — теперь им придется делить поезд с пассажирами, которые едут до Крюково. В чём проблема?! Не о чем писать?
Александр Эрлих
9 часов назад
А некоторые пассажиры из Твери недовольны — теперь им придется делить поезд с пассажирами, которые едут до Крюково. В чём проблема?!
О проблемах жителей Твери пусть думает какой-нибудь tver.ru, а мы заботимся о проблемах жителей Зеленограда.
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