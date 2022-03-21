По два экспресса «Ласточка» добавят на маршрут Москва—Тверь в обе стороны с 27 апреля:

из Москвы в 14:53 (будни), в Крюково — в 15:22, в Твери — в 16:22 (поезд №7952)

из Москвы в 17:46 (будни и в воскресенье), в Крюково — в 18:14, в Твери — в 19:20 (поезд №7954)

из Твери в 06:07 (будни и суббота), в Крюково — в 7:33, в Москве — в 08:02 (поезд №7951)

из Твери в 17:13 (будни), в Крюково — в 18:25, в Москве — в 19:14 (поезд №7953)

Посмотреть подробное расписание со временем прибытия на промежуточные станции можно на mtppk.ru.

Новые поезда назначены в самое востребованное время, утверждает генеральный директор МТППК Константин Воронцов. Они позволят добавить почти 800 сидячих мест в каждую сторону и они сократят интервалы между утренними и вечерними рейсами.