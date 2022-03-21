Четыре экспресса «Ласточка» добавят на маршруте Москва—Тверь 21.03.2022 ZELENOGRAD.RU

По два экспресса «Ласточка» добавят на маршрут Москва—Тверь в обе стороны с 27 апреля:

  • из Москвы в 14:53 (будни), в Крюково — в 15:22, в Твери — в 16:22 (поезд №7952)
  • из Москвы в 17:46 (будни и в воскресенье), в Крюково — в 18:14, в Твери — в 19:20 (поезд №7954)
  • из Твери в 06:07 (будни и суббота), в Крюково — в 7:33, в Москве — в 08:02 (поезд №7951)
  • из Твери в 17:13 (будни), в Крюково — в 18:25, в Москве — в 19:14 (поезд №7953)

Посмотреть подробное расписание со временем прибытия на промежуточные станции можно на mtppk.ru.

Новые поезда назначены в самое востребованное время, утверждает генеральный директор МТППК Константин Воронцов. Они позволят добавить почти 800 сидячих мест в каждую сторону и они сократят интервалы между утренними и вечерними рейсами.

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
электричка
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Завершено строительство нового завода на площадке ОЭЗ «Алабушево» — компания «Резонит» будут производить здесь электронику и монтировать печатные платы Хайтек
Началось строительство школы в Голубом. Её должны построить до 2024 года Новости
Сезон проката самокатов открылся в Зеленограде Новости
Двойная польза в школе плавания Swim Shot — у неё свой бассейн в Зеленограде для свободного плавания и тренировок. Очень подробный рассказ об условиях Партнерский материал
Как в Зеленограде сделать поверку счетчиков воды — заплатить поменьше и не попасть на мошенников Гид
Международное сообщество бегунов-любителей parkrun приостановило работу в России. Но в Зеленограде забеги продолжатся Истории
Строительная компания Dinastia. Строительство домов в современном стиле под ключ для постоянного проживания Реклама
«Как-то отказались принимать в травмпункте, потому что нет полиса». Гражданка Украины — о жизни в Зеленограде во время конфликта на родине Истории
«Совокупность невежества и нежелания делать сложные операции». Почему коммунальщики обрезают деревья «на пень» и что с этим можно сделать Ответы
«Спокойно» — подбор опытного психолога под ваш запрос. Консультация онлайн Реклама
Семейный творческий фестиваль «Искусство возможностей». Регистрация участников — до 20 марта Афиша
Чем торговали в магазинах поселка Крюково в 1960-е годы — воспоминания местного жителя Николая Нибура Истории
Детскую поликлинику в 8-м микрорайоне закрывают на ремонт. Врачи переедут в другое здание Новости
В «Шереметьево» закрыта ближайшая к Зеленограду взлетная полоса — шума от самолетов станет меньше Новости
Число уток, зимующих в Зеленограде, резко выросло. Их насчитали почти в четыре раза больше, чем в прошлом году Жизнь
В 400-м «экспрессе» активизировались контролеры. Они задерживают отправление автобуса Новости
Мужчина под наркотиками пытался прорваться в школу. Охранник нажал тревожную кнопку и побежал за нарушителем (видео) Новости
Пьяный пассажир напал на водителя автобуса. Он не желал платить за проезд Новости
Продуктовые ярмарки загибаются. Может, переделать их во что-то полезное? У нас есть идея Истории
Книжная ярмарка и семейные развлечения на «Библиомаркете» — 19 марта, библиотека в корпусе 607А Афиша
«Ласточка» из Москвы в Бологое с остановкой в Крюково может резко подорожать. Новый перевозчик объяснил причину Истории
«Продав товар, нужно иметь возможность купить такой же взамен проданного». Почему магазины повысили цены до распродажи остатков Истории
Старт продаж квартир в новостройке 901Б отодвигается Новости
Началось выдвижение участников в народной премии «Зеленоград.ру». Предлагайте для голосования лучшие компании и людей нашего города Истории
© 1997–2022 Зеленоград.ру