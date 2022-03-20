В прошлом сезоне на самокатах Urent можно было ездить по всему города и даже в Андреевку. Когда зону поездок расширят, неизвестно.

Действуют два тарифа:

«поминутный» — 50 рублей за начало поездки и 6 рублей за минут)

«пока не сядет» — в него включено 12 часов и далее 5 рублей за минуту, а стоимость переменная, на момент публикации это было 500-700 рублей.

Как работает: Чтобы взять самокат в аренду, нужно скачать приложение Urent (андроид, айфон) дать ему доступ к геолокации, ввести номер телефона и привязать свою карту. Также аренда самокатов Urent интегрирована в приложение для такси «Ситимобил» — то есть, если у вас есть это приложение, то новое можно не ставить. Затем найдите в приложении ближайший самокат.

На руле у каждого самоката есть QR-код, на него нужно навести камеру, нажав в приложении на кнопку «сканировать», или ввести четырехзначный номер. После этого нужно выбрать тариф, нажать кнопку «Старт», подтвердить знакомство с правилами и возраст, а затем протестировать самокат: на это дается 90 бесплатных секунд.

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