Прокатные самокаты сервиса Urent снова появились в Зеленограде после зимы. Правда, зона поездки пока ограничена центром города — площадь Юности, Центральный проспект, Центральная площадь и всё территория вокруг городского пруда.
В прошлом сезоне на самокатах Urent можно было ездить по всему города и даже в Андреевку. Когда зону поездок расширят, неизвестно.
Действуют два тарифа:
- «поминутный» — 50 рублей за начало поездки и 6 рублей за минут)
- «пока не сядет» — в него включено 12 часов и далее 5 рублей за минуту, а стоимость переменная, на момент публикации это было 500-700 рублей.
Как работает: Чтобы взять самокат в аренду, нужно скачать приложение Urent (андроид, айфон) дать ему доступ к геолокации, ввести номер телефона и привязать свою карту. Также аренда самокатов Urent интегрирована в приложение для такси «Ситимобил» — то есть, если у вас есть это приложение, то новое можно не ставить. Затем найдите в приложении ближайший самокат.
На руле у каждого самоката есть QR-код, на него нужно навести камеру, нажав в приложении на кнопку «сканировать», или ввести четырехзначный номер. После этого нужно выбрать тариф, нажать кнопку «Старт», подтвердить знакомство с правилами и возраст, а затем протестировать самокат: на это дается 90 бесплатных секунд.
Ещё по теме:
- по данным департамента транспорта, в 2021 году электросамокаты были очень популярны — за сезон на них совершили в четыре с половиной раза больше поездок, чем в 2020-м
- в этом сезоне Urent планирует увеличить число самокатов до 15 тысяч
- с числом поездок увеличилось и число происшествий с электросамокатами — департамент транспорта подготовил предложения по повышению безопасности, сейчас они находятся на утверждении, что это за предложения, неизвестно
- на зеленоградском заводе «Протон» делают электросамокаты для проката, они используется в в Череповце, Орехово-Зуево и Лобне. Сейчас разработана разработана новая модель — уже запланирована поставка первых ста штук. Появятся ли они в Зеленограде, неизвестно