Как работает прокат самокатов

Чтобы взять самокат в аренду, нужно скачать приложение Urent (андроид, айфон) дать ему доступ к геолокации, ввести номер телефона и привязать свою карту. Также аренда самокатов Urent интегрирована в приложение для такси «Ситимобил» — то есть, если у вас есть это приложение, то новое можно не ставить. Затем найдите в приложении ближайший самокат.

На руле у каждого самоката есть QR-код, на него нужно навести камеру, нажав в приложении на кнопку «сканировать», или ввести четырехзначный номер. После этого нужно выбрать тариф, нажать кнопку «Старт», подтвердить знакомство с правилами и возраст, а затем протестировать самокат: на это дается 90 бесплатных секунд.

У Urent два тарифа. Первый — «Поминутный» — начало поездки 30 рублей и 6 рублей за минуту. Автоматически подключается страховка здоровья и ответственности за 30 рублей — если это не нужно, отключите её при выборе тарифа. Второй тариф «Пока не сядет» — в него включено 12 часов и далее 5 рублей за минуту.