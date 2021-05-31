Зона поездок сервиса краткосрочной аренды электросамокатов Urent стала больше: теперь в нее входят территория Голубого и «Зеленопарка».
Ближайшая к «Зеленопарку» точка, где можно взять самокат, находится возле правого угла 5-го торгового центра. Оставить самокат можно возле входа в «Леруа Мерлен».
Из Зеленограда до «Зеленопарка» в Ржавках можно доехать от Московского проспекта (от последней остановки 400-х автобусов перед выездом на Ленинградское шоссе) по тротуару и через надземный переход. Выйдя из перехода на другой стороне шоссе, следует двигаться по асфальтовым дорожкам в сторону магазина «Леруа Мерлен», обогнув слева стелкянные здания бывшего Lege Artis. Затем пересечь пустырь — теперь там новая асфальтированная дорожка — к заднему углу здания «Леруа Мерлен». Здесь можно подняться в магазин, пересечь автостоянку в цокольном этаже или свернуть направо и оказаться на территории «Зеленопарка».
Чтобы взять самокат в аренду, нужно скачать приложение Urent (андроид, айфон) дать ему доступ к геолокации, ввести номер телефона и привязать свою карту. Также аренда самокатов Urent интегрирована в приложение для такси «Ситимобил» — то есть, если у вас есть это приложение, то новое можно не ставить. Затем найдите в приложении ближайший самокат.
На руле у каждого самоката есть QR-код, на него нужно навести камеру, нажав в приложении на кнопку «сканировать», или ввести четырехзначный номер. После этого нужно выбрать тариф, нажать кнопку «Старт», подтвердить знакомство с правилами и возраст, а затем протестировать самокат: на это дается 90 бесплатных секунд.
У Urent два тарифа. Первый — «Поминутный» — начало поездки 30 рублей и 6 рублей за минуту. Автоматически подключается страховка здоровья и ответственности за 30 рублей — если это не нужно, отключите её при выборе тарифа. Второй тариф «Пока не сядет» — в него включено 12 часов и далее 5 рублей за минуту.