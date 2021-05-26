Запуск проката электросамокатов обдумывают в ТЦ «Зеленопарк» — сейчас ведутся переговоры по реализации этой идеи, рассказали «Зеленоград.ру» в администрации торгового центра. Прокат свяжет территорию «Зеленопарка», где будет расположена одна из станций, и «старый» город: парк Победы, район Савёлки, площадь Юности. Оставить самокаты можно будет в любом месте — ночью их будут собирать и привозить на станцию в «Зеленопарк».

Еще одна станция проката, по планам, появится в парке Победы. Обсуждаются станции и в других точках Зеленограда. «Пока есть сложности согласованием, — отметили в „Зеленопарке“ , — хотя это классный проект для города».

Предположительно аренда самоката будет стоит 5 рублей за минуту.