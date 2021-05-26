«Зеленопарк» хочет запустить прокат электросамокатов по городу. Уже заасфальтировали пешеходную тропу до «Леруа Мерлен» 26.05.2021 ZELENOGRAD.RU

Запуск проката электросамокатов обдумывают в ТЦ «Зеленопарк» — сейчас ведутся переговоры по реализации этой идеи, рассказали «Зеленоград.ру» в администрации торгового центра. Прокат свяжет территорию «Зеленопарка», где будет расположена одна из станций, и «старый» город: парк Победы, район Савёлки, площадь Юности. Оставить самокаты можно будет в любом месте — ночью их будут собирать и привозить на станцию в «Зеленопарк».

Еще одна станция проката, по планам, появится в парке Победы. Обсуждаются станции и в других точках Зеленограда. «Пока есть сложности согласованием, — отметили в „Зеленопарке“ , — хотя это классный проект для города».

Предположительно аренда самоката будет стоит 5 рублей за минуту.

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До конца мая «Зеленопарк» собирается привести в порядок пешеходную дорожку, по которой в торговый центр можно доехать на самокате или велосипеде из Зеленограда и обратно. Дорожка идёт от надземного пешеходного перехода через Ленинградское шоссе мимо пустующих зданий бывшего автосалона, через пустырь до гиперпермаркета «Леруа Мерлен».

Благоустройством этой дорожки, которая до недавнего времени была просто широкой тропой, «Зеленопарк» занялся еще в прошлом году — сейчас она выровнена и заасфальтирована.

В ближайшее время вдоль неё собираются установить ограждения и бордюры на участке перехода через канаву. Территорию вокруг очистят от мусора и битого стекла. В будущем вдоль дорожки планируется поставить фонари, поделились в торговом центре.

Кроме того, «Зеленопарк» ведёт переговоры о брендировании в собственной стилистике надземного перехода через Ленинградское шоссе.

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Метки:
зеленопарк, самокат, Зеленопарк
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