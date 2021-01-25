Добраться до торгово-развлекательного центра «Зеленопарк» можно не только на автотранспорте, но и пешком или на велосипеде — от Зеленограда до него меньше километра. Большая часть пути идёт по асфальту, но есть критичная «последняя миля»: тропа длиной в сто метров через пустырь со строительным мусором и грязью в межсезонье. Зеленоградцы уже не раз спрашивали, когда же будет благоустроена эта тропинка. Недавно «Зеленопарк» сообщил о своих планах — оказывается пешеходной дорожкой, наконец, занялись: осенью её выровняли и заасфальтировали первым слоем асфальта. Работы обещают продолжить весной.

«Планируется весной закончить благоустройство дорожки включая освещение, ограждения, возможность движения на велосипедах, роликах и т. д.» , — рассказали «Зеленоград.ру» в администрации торгового центра.