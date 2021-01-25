Пешеходную дорожку из Зеленограда в «Зеленопарк» заасфальтировали. И окончательно благоустроят весной 25.01.2021 ZELENOGRAD.RU

Добраться до торгово-развлекательного центра «Зеленопарк» можно не только на автотранспорте, но и пешком или на велосипеде — от Зеленограда до него меньше километра. Большая часть пути идёт по асфальту, но есть критичная «последняя миля»: тропа длиной в сто метров через пустырь со строительным мусором и грязью в межсезонье. Зеленоградцы уже не раз спрашивали, когда же будет благоустроена эта тропинка. Недавно «Зеленопарк» сообщил о своих планах — оказывается пешеходной дорожкой, наконец, занялись: осенью её выровняли и заасфальтировали первым слоем асфальта. Работы обещают продолжить весной.

«Планируется весной закончить благоустройство дорожки включая освещение, ограждения, возможность движения на велосипедах, роликах и т. д.» , — рассказали «Зеленоград.ру» в администрации торгового центра.

По этой дорожке достаточно активно ходят во все сезоны. Сейчас асфальт под снегом, но пустырь выглядит уже более цивилизованно: его выровняли, убрали остатки бетонных плит и деревянных конструкций. Там, где дорожку пересекал небольшой овраг, поставили условное ограждение, оставив открытым только проход по тропе.

Пять лет назад, когда поднимался вопрос о благоустройстве дорожки, обращение жителя по этому поводу пересылали из префектуры Зеленограда в Ржавки, а оттуда в Солнечногорск — тропинка пересекает территории, не принадлежащие «Зеленопарку», и проблему её благоустройства требовалось решать с привлечением местных властей. Пустырь, по которому идёт дорожка, относится к посёлку Ржавки и отведён «под строительство магазина и гостиничных коттеджей». Очевидно, за пять лет всем заинтересованным сторонам, наконец, удалось договориться.

Как пройти в «Зеленопарк»

Прогуляться из Зеленограда до «Зеленопарка» пешком можно от Московского проспекта (от последней остановки 400-х автобусов перед выездом на Ленинградское шоссе), дойдя по тротуару до надземного перехода. Переход оборудован действующими лифтами и пандусами на лестницах.

Выйдя из перехода на другой стороне шоссе, следует двигаться по асфальтовым дорожкам в сторону магазина «Леруа Мерлен», обойдя слева пустующие стеклянные здания бывшего Lege Artis. Затем пересечь пустырь — теперь по заново обустроенной дорожке — к заднему углу здания «Леруа Мерлен». Здесь можно подняться в магазин, пройдя через автостоянку в цокольном этаже, или свернуть направо и выйти на территорию «Зеленопарка» по асфальтовой дороге.

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Метки:
озеленение и благоустройство, зеленопарк, торговые центры
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